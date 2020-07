vor 49 Min.

Schützen stehen in Startlöchern

Rundwettkampf im Gau Aichach beginnt im September. Eine Sache bereitet Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir Sorgen

Von Erich Echter

Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir informierte die Gausport- und Rundenwettkampfleiter im Schützenheim der Kgl. priv. Feuerschützen Aichach über die kommende Saison und wie es jetzt nach der langen Corona-Zwangspause bei den Schützen weitergeht.

Wettkämpfe in kontaktfreien Sportarten, zu dem der Schießsport gehört, können nun auch im Inneren wieder durchgeführt werden. Voraussetzung ist ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept, welches auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen ist. Der Rundenwettkampf im Gau Aichach startet am 24. September mit den Luftpistolenschützen. „Diese Lockerung bedeutet ein Mehr an Freiheit, zugleich aber auch ein Mehr an Verantwortung für unsere Vereine und jeden Einzeln“, so Lunglmeir. Die Vereine sind jetzt dazu aufgerufen, ihre Mannschaften zu melden. „Vereine, die ihre Mannschaften erst nach der Krise melden, rutschen ans Tabellenende“, so Lunglmeir. Der Gauschützenmeister appellierte, die Hygieneregeln einzuhalten und die Namenslisten zu führen.

Die Gauvereine erhalten vom Gauschützenmeister in Kürze weitere Informationen.

Themen folgen