vor 39 Min.

Schützinnen aus Pöttmeser Gau Zweiter Lokalsport

Schießen: Frauen bei Oberbayernpokal im Einsatz

Wer Zeit und Lust hatte, konnte dieses Jahr in Grimolzhausen den treffsicheren Damen aus den Schützengauen Pöttmes-Neuburg, Massenhausen und Freising zusehen.

Anlass war der Vorkampf für den Oberbayern-Pokal „Hl. Ursula“. Schon seit einigen Jahren werden die Gegner zugelost, ebenso der Austragungsort. Als Gastgeber erhofften sich die Schützinnen des Sportschützengaues Pöttmes-Neuburg zu Beginn des Wettkampfes einen gewissen Heimvorteil. Da im Ring-Teiler-Modus geschossen wird, ist ein gutes Bladdl enorm wichtig für das Endergebnis.

Zählen doch der erreichte Teiler und die Fehlringe zu 400 als Gesamtpunktzahl einer jeden Schützin. Die Mannschaft mit den wenigsten Punkten gewinnt. Das Gesamtergebnis von 245,2 Punkten reichte für die heimischen Schützinnen für Platz zwei. Die aus Freising angereisten Schützinnen waren mit 207,0 Punkten nicht zu schlagen. Platz drei ging mit 271,1 Punkten nach Massenhausen.

Bei den Luftpistolen-Damen traten jeweils drei Schützinnen in einer Mannschaft an. Wobei hier ein Duell zwischen Freising und Pöttmes-Neuburg ausgetragen wurde, da Massenhausen keine Luftpistolenmannschaft an den Start schickte. Auch hier warteten Doris Müller (137,5 Punkte), Margit Dußmann (168,6 Punkte) und Tanja Ellinger (185,9 Punkte) mit guten Ergebnissen auf, mussten sich jedoch mit 492,0 Punkten auch dem Gau Freising beugen, der mit 399,6 Punkten nicht zu schlagen war. (AN)

