Schwimmerin Lena Schweiger aus Rehling sammelt Medaillen

Plus Die Sportlerin des TSV Gersthofen wird bayerische Vizemeisterin über 400 Meter Lagen. Beim Augsburger Zirbelnuss-Schwimmen siegt sie in neun Disziplinen.

Die Schwimmer des TSV Gersthofen waren gleich bei mehreren Wettbewerben im Einsatz mit einer Rekordbeteiligung. Besonders erfolgreich war dabei die Rehlingerin Lena Schweiger.

In überragender Form zeigte sich Schweiger (Jahrgang 2007) beim Augsburger Zirbelnuss-Schwimmen. Sie ging in neun verschiedenen Disziplinen an den Start und siegte stets mit neuen persönlichen Bestzeiten und einem Vereinsrekord über 200 Meter Schmetterling.

Drei Starts bei den bayerischen Titelkämpfen

Auch bei den bayerischen Meisterschaften war die Rehlingerin sehr erfolgreich. So hieß es, erst über 800 Meter Freistil, anschließend über 400 Meter Lagen und abschließend dann noch über 1500 Meter Freistil um Podestplätze zu kämpfen. Während es für die längeren Freistilstrecken nicht für eine Medaille reichte (Platz neun über 800 und Platz sechs über 1500 Meter), wurde sie über 400 Meter Lagen in einer Zeit von 5:39,04 Minuten bayerische Vizemeisterin.

Zum zweiten Internationalen Lechtal-Cup des VfL Kaufering reisten 57 Konkurrenten – zum Teil aus Italien und Österreich – an und verlangten nicht nur den Gersthofern alles ab. Sowohl in Einzeldisziplinen als auch in einem schwimmerischen Fünfkampf wetteiferten die insgesamt 391 Wasserathleten. Der Medaillenspiegel der zwölf Gersthofer Schwimmer stand am Ende bei 15 Gold-, 14 Silber- und 12 Bronzemedaillen.

Viele Medaillen und ein Silberpokal

Lena Schweiger konnte im 50-Meter-Brust-Finale die zweitschnellste Zeit und damit Silber erkämpfen. Ein weiterer Höhepunkt für die Rehlingerin war der Silberpokal im Fünfkampf mit 43 Punkten. Ihr erfolgreiches Wettkampfwochenende wurde in Kaufering komplettiert durch dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze, verteilt über alle vier Lagen. (AN)