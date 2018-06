16:46 Uhr

Seitz bei Bayerischer Dritte Lokalsport

Kurioser Mehrkampf in Aichach endet mit einer Korrektur des Ergebnisses.

Bei ihren ersten bayerischen Blockmeisterschaften belegte die Sainbacherin Ilva Seitz gleich den dritten Platz. Mehr als 510 Nachwuchsleichtathleten kämpften im Aichacher Josef-Bestler-Stadion um die Punkte.

Die amtierende schwäbische Meisterin Ilva Seitz startete im U14-Block „Lauf“. Ihr Wettkampf verlief dramatisch und endete mit einer unangenehmen Überraschung. Denn statt des bayerischen Vizemeistertitels, den sie am Sonntag schon sicher zu haben schien, musste sie sich am Dienstagabend mit einer Bronzemedaille begnügen. Doch der Reihe nach. Beim ersten Wettbewerb, dem Weitsprung, kam die Realschülerin mächtig ins Schwitzen: Ihre ersten beiden Versuche waren ungültig – es drohte das vorzeitige Aus. Doch die 13-Jährige behielt die Nerven und haute einen Sprung über 4,90 Meter raus, nur fünf Zentimeter unter ihrem persönlichen Rekord. Mit dem 100-Meter-Lauf in 13,55 Sekunden konnte sie zufrieden sein. Über die 80-Meter-Hürden stellte das W14-Talent in 13,10 Sekunden sogar eine neue persönliche Bestmarke auf. Den Schlagball schleuderte sie gar auf 44 Meter – fünf Meter weiter als bei ihrem schwäbischen Titel. Bei den abschließenden 2000 Metern musste sie die Zähne zusammenbeißen. Dennoch sprangen 8:02 Minuten heraus. Unter dem Strich 2512 Zähler, Silber hinter Ronja Wohlfahrt (TuS Feuchtwangen) mit 2547 Punkten. Dritte war Kristin Krug (LAV Hersbruck).

Doch bei deren Ergebnis hatten sich die BLV-Kampfrichter anscheinend verrechnet, was allerdings niemandem auffiel. Bis das Ergebnis am Dienstag korrigiert wurde. Die junge Unterfränkin erhielt nun 2515 Punkte zugesprochen, drei Punkte mehr als die Sainbacherin. Die nahm die Sache jedoch gelassen, zumal sie sich gegenüber der schwäbischen Meisterschaft um 18 Punkte verbessern konnte. (hokr)

Themen Folgen