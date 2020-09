vor 36 Min.

Seitz erläuft Bronze

Sainbacherin wird bei bayerischer Meisterschaft in Erding Dritte über 400 Meter bei der U18. So geht es jetzt weiter

Die U18-Leichtathletin Ilva Seitz errang einen Treppchenplatz bei den bayerischen Meisterschaften. Die Sainbacher Läuferin, die Anfang September in Friedberg schwäbische U18-Vizemeisterin über 400 Meter wurde (wir berichteten), bestätigte nun in Erding ihre gute Spätform mit einem dritten Platz auf der Stadionrunde.

Zudem konnte sie ihre Bestzeit von 60,08 Sekunden um 82 Hundertstel Sekunden auf 59,26 Sekunden drücken. Trotz der äußerst schwierigen Bedingungen, die im Erdinger Sepp-Brenninger-Stadion herrschten: Es war windig und regnete, das Thermometer zeigte gerade einmal sieben Grad.

Seitz ging dennoch von Anfang ein hohes Tempo, wie von ihrem BLV-Trainer Reinhard Köchl gefordert. Mit der ein Jahr älteren hohen Favoritin Agens Leitgeb (TSV Deggendorf, Bestzeit: 55,61) konnte die Sainbacherin zwar nicht mithalten, aber der Mitfavoritin Ronja Wohlfahrt (LAC Quelle Fürth) blieb sie auf den Fersen und hielt auch noch auf der Zielgeraden das Tempo hoch.

Der Titel ging an Leitgeb mit 56,58 Sekunden, Wohlfahrt wurde Vizemeisterin in 57,81 Sekunden. Seitz freute sich mächtig über ihren dritten Platz. „Mit einer Medaille hatte ich nicht gerechnet - umso glücklicher bin ich jetzt natürlich“, kommentierte die junge Athletin, die für die LG Augsburg startet, ihre Leistung nach dem Rennen. Die Saison ist damit für das frühere LCA-Talent beendet. Nach einer Trainingspause startet Ilva Seitz Ende Oktober in die Vorbereitung auf das neue Sportjahr. (hokr)

