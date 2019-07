00:03 Uhr

Seitz holt Gold und Silber

Sainbacherin läuft bei bayerischen U16-Meisterschaften in Regensburg stark. Eine gute Leistung gelingt ihr auch im Speerwurf

Nachwuchs-Leichtathletin Ilva Seitz trat drei Mal bei den bayerischen U16-Meisterschaften in Regensburg an und gewann Gold und Silber.

Gleich beim ersten Wettbewerb über 300 Meter Hürden wurde sie bayerische Meisterin der Altersklasse W15 in 46,54 Sekunden – eine neue persönliche Bestzeit. Seitz ging das Rennen verhalten an. Seitz steigerte sich von Hürde zu Hürde und rollte das Feld von hinten auf, bis sie auf der Zielgeraden im Schlussspurt mit 21 Zehntel Vorsprung gewann. Viel Zeit zum Jubeln blieb dem früheren Talent des LC Aichach, das mittlerweile für den LC Augsburg startet, jedoch nicht, denn der Speerwurf stand unmittelbar bevor. Zwar hatte die Sainbacherin nur zwei Trainingseinheiten mit dem Wurfgerät hinter sich, doch bei ihrem einzigen Wettkampf hatte sie die Qualifikationsweite überboten. Seitz steigerte sich von Versuch zu Versuch, schleuderte den Speer beim fünften Anlauf auf eine neue Bestweite von 31,35 Metern und landete schließlich auf dem fünften Platz. Am zweiten Meisterschaftstag stand der 300-Meter-Wettbewerb auf dem Programm. Trotz schwerer Beine war Seitz hoch motiviert, ging das Rennen dennoch vorsichtig an. Vielleicht zu vorsichtig, sie überholte zwar drei Mitbewerberinnen, an Hannah Wörlein (TV Ochenbruck) kam sie aber nicht mehr heran. Die Mittelfränkin wurde bayerische Meisterin in 42,05 Sekunden, Seitz wurde Zweite in 42,64 Sekunden.

„Ich bin überglücklich mit meiner Gold- und Silbermedaille. Der fünfte Platz im Speerwurf macht ein geniales Wochenende für mich perfekt.“ (hokr)

