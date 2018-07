17:24 Uhr

Seitz mit Bestzeit Lokalsport

Sainbacherin verpasst Medaille bei Bayerischer Meisterschaft knapp.

Ilva Seitz von der LG Augsburg hat bei den Bayerischen U16-Meisterschaften im fränkischen Kitzingen nur knapp eine Medaille verpasst. Im 800-Meter-Wettbewerb der W14-Jugendlichen belegte die Sainbacherin den vierten Rang, in einer sehr guten Zeit von 1:26,31 Minuten. Zum Bronzeplatz fehlten ihr nur 1,13 Sekunden.

Die Realschülerin machte damit einen weiteren Leistungssprung: Anfang Juni war sie bei den Bezirksmeisterschaften in Augsburg noch 2:33,03 Minuten gelaufen. Eine Woche später hatte sie sich beim Aichacher Läuferabend auf 2:31,17 Minuten verbessert. Nun knackte sie die berühmte 2:30-Minuten-Marke. Seitz ging die erste Runde mit den Führenden mit. Zu Beginn der zweiten Runde machte sie eine Tempoverschärfung in der Kurve nicht mit und fiel auf Rang fünf zurück. Doch auf den letzten 200 Metern zog die 13-Jährige einen Spurt an und wurde Dritte ihres Zeitlaufs. Im zweiten Zeitlauf war nur eine Läuferin schneller, die Schweinfurterin Stefanija Filipovski, die Seitz die Bronzemedaille entriss.

Bayerische W14-Meisterin wurde mit großem Vorsprung Lara Sophie Sievert (Eckenthal) in 2:21,40 Minuten, die damit vier Sekunden schneller als die W15-Meisterin war. (hokr)

