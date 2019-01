14.01.2019

Seuchenjahr für Adelzhauser Fußballer Lokalsport

Nach einem miserablen Saisonstart muss Bezirksligamannschaft auf einem Abstiegsplatz überwintern. Die Stockschützen und die AH-Kicker kämpfen derweil mit Nachwuchssorgen. Die Tennisspieler sind am erfolgreichsten

Auf der Jahreshauptversammlung des BC Adelzhausen blickten die Abteilungsvorsitzenden auf das sportliche Jahr zurück.

Ein enttäuschendes Jahr haben die Männer hinter sich. Schaffte die Erste Mannschaft in der vergangenen Saison noch souverän den Klassenerhalt, so steht man aktuell auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft leidet unter dem miserablen Saisonstart, als man aus den ersten sieben Partien nur einen Punkt holte. Negativer Höhepunkt war die Entlassung von Spielertrainer Peter Eggle Anfang November. Seitdem hat Co-Trainer Wolfgang Klar das Kommando und wird bis zum Saisonende von Andy Dumbs unterstützt, der seine Erfahrung als Co-Trainer einbringen wird. Die Zweite machte im ersten Halbjahr große Sorgen, als man Vorletzter in der B-Klasse Aichach wurde und personell mit Problemen zu kämpfen hatte. Zur neuen Saison übernahmen Christian Fottner und Johannes Steiner als Trainer-Duo das Kommando und konnten zumindest den laufenden Spielbetrieb wieder ohne Probleme organisieren.

Jugendleiter Thomas Huber sprach von aktuell 83 aktiven Jugendspielern, die in acht Mannschaften aktiv sind von der A- bis zur G-Jugend. Die Spielgemeinschaft mit dem TSV Sielenbach funktioniere weiterhin sehr gut. Höhepunkt 2018 war das dreitägige Bravo-Fußballcamp mit 44 Teilnehmern, das auch 2019 wieder angeboten wird.

Die sportliche Bilanz von AH-Leiter Martin Schlicker fiel ernüchternd aus, denn sein Team landete in der Dachauer Punktspielrunde auf dem letzten Platz und hatte oftmals personelle Engpässe.

Ein schweres Jahr haben die Stockschützen hinter sich. Aufgrund Personalmangel konnten die Ziele bei den Meisterschaften nicht mehr erreicht werden, bitter war der damit verbundene doppelte Abstieg. Da der Altersdurchschnitt der Abteilung jährlich steigt und keine neuen Mitglieder gewonnen werden, blickt Abteilungsleiter Hans Pletzer einer ungewissen Zukunft entgegen.

Ganz anders läuft es in der Abteilung Tennis, welche weiterhin einen Aufschwung erfährt, nicht zuletzt auch durch den Bau des neuen Tennis-Heims. Alle acht Mannschaften konnten ihre Klasse halten, die Erste Damenmannschaft stieg sogar in die Bezirksklasse auf. Daneben organisierte man ein Tennis-Jugendcamp und man nahm zahlreich an den Vereins- und Kreismeisterschaften teil.

Ulrike Goldstein berichtete als Leiterin der Abteilung Damengymnastik. Für Damen und Kinder jeden Alters hatte man wieder ein umfangreiches sportliches Programm angeboten, angefangen von Steppaerobic über Fitness von A-Z bis hin zu Gymnastik 50 plus und dem Mini-Turnen.

Berg+Ski-Chef Armin Seidel bot mit seiner Abteilung wieder Skifahrten, einen Skikurs, Läufe und auch Bergtouren an, wobei die Beteiligung weiterhin sehr hoch ist.

Hans Lichtenstern erfährt mit der Breitensportgruppe weiterhin großen Zuspruch. An den 28 Übungsabenden nahmen im Schnitt elf Personen teil. Von Gymnastik über Schwimmen bis hin zu Ballspielen und Beachvolleyball – es gibt ein breit gefächertes Angebot. Höhepunkt ist das alljährliche Beachvolleyball-Turnier im Juli mit Mannschaften aus dem Gemeindebereich. (jüd-)

Themen Folgen