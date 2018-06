Siebter Titel für Thierhaupten in Folge

17:54 Uhr

Die B-Jugend des SVT sichert sich vorzeitig die Meisterschaft. Auch in Ecknach gibt es Grund zu feiern.

Die B-Jugend-Fußballer des SV Thierhaupten sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Sie spielen schon seit Jahren zusammen und holen einen Titel nach dem anderen. So auch in diesem Jahr. Auch in Ecknach und Kühbach sind die Youngster noch aktiv.

SV Thierhaupten

B-Junioren Das hat es beim SV Thierhaupten noch nie gegeben: Eine Nachwuchsmannschaft hat die siebte Meisterschaft in Folge erspielt. Durch einen 2:0-Sieg im Spitzenspiel gegen den TSV Pöttmes hat sich das Team einen Spieltag vor Saisonschluss den Meistertitel gesichert.

Sieben Jahre ununterbrochen Meisterschaft in den verschiedenen Klassen von der E- bis hoch zur B-Jugend, und dies mit konstanter Besetzung, die sich im Laufe der Zeit natürlich altersbedingt immer etwas geändert hat. Der Kern der Mannschaft ist aber seitdem gleich. Immer, wenn es darauf ankam, waren sie da, die Jungs um das Trainergespann Johannes Weixler, Stefan Hörmann und Martin Wiedemann und aushilfsweise auch mit dem Ex-Profi des FC Augsburg, Dominik Reinhardt.

Den Grundstein für diese Meisterschaft haben die Jungs durch die Siege in Pöttmes (Vorrunde), Mühlried und zu Hause gegen Rohrenfels gelegt. Nachdem Pöttmes kürzlich gegen Burgheim unerwartet gepatzt hatte, konnte Thierhaupten nun auf eigenem Platz gegen Pöttmes den Sack zumachen. Zu diesem Spiel waren so viele Zuschauer gekommen, wie sie in Thierhaupten oft nicht bei der ersten Mannschaft gezählt werden. Man merkte den Gastgebern die Nervosität zu Beginn an, denn allen war klar, dass man mindestens einen Punkt holen musste, um sich den Titel zu sichern. Thierhaupten ist am letzten Spieltag spielfrei und Pöttmes hatte es in der Hand, bei zwei ausstehenden Spielen den SVT noch zu überholen. Das Spiel war zu Beginn recht ausgeglichen. In der 30. Minute konnte Luis Tyroller im Strafraum nur durch ein Foul gebremst werden, den fälligen Strafstoß verwandelte Simon Gastl zur Thierhauptener Führung. Große Aufregung gab es vor der Pause, als sich die Gäste vom Unparteiischen arg benachteiligt fühlten. Zuerst gab es ein Foul im Strafraum, doch der Elfmeterpfiff blieb aus, und kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Pöttmes ein Tor, das der Unparteiische zum Entsetzen annullierte.

Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste nun noch druckvoller. Sie mussten ein Tor machen, nur ein Sieg hielt ihnen die Chance auf den Titel offen. Es gab deshalb auch einige brenzlige Szenen im Thierhauptener Strafraum. In der vorletzten Spielminute fiel letztlich die Entscheidung zum 2:0, als Mashal Malikzada einen Abpraller vom Torwart mit dem Kopf ins Tor beförderte. (at)

VfL Ecknach

D-Junioren Riesengroß war die Freude im Ecknacher Lager über die vorzeitige Meisterschaft der D-Jugend in der Gruppe Augsburg 7. Im vorletzten Punktspiel hatte die VfL-Truppe den einzigen Verfolger, SG Brunnen/Berg im Gau, zu Gast und legte los wie die Feuerwehr. Bereits zur Halbzeit stand es nach Toren durch Odin del Olmo (2), Niklas Altmann und Tim Englhard 4:0 für die Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste zwar etwas mehr vom Spiel, aber es reichte nur noch zum 4:1-Ehrentreffer. Nachdem bei einem Vorsprung von 4 Punkten auf Brunnen/Berg im Gau bereits ein Zähler zum Erreichen der Meisterschaft gereicht hätte, hat der VfL-Nachwuchs wir mit dem unerwartet hohen und deutlichen Sieg im Spitzenspiel alles klargemacht und die Meisterschaft vorzeitig eingetütet. Garant für den Titel war eine überragende Rückrunde, in der kein einziger Punkt abgegeben wurde. Zu Hause hat das erfolgreiche Team über die gesamte Saison kein einziges Spiel verloren und das Ecknacher Trainerteam um Andi Franke, Wilfried Englhard und Philipp Heinrichs ist stolz auf die Erfolge der Mannschaft. (ebe)

TSV Kühbach

C1-Junioren Eine ganz schwache Vorstellung boten die Kühbacher beim Heimspiel gegen die SG Joshofen/Bergheim und unterlagen nicht unverdient mit 1:2. Nach dem torlosen Pausenstand kamen die Kühbacher im zweiten Abschnitt überhaupt nicht in die Partie und überließen den kämpferisch starken Gästen das Spiel. Diese schossen in der Folge zwei Treffer. Johannes Hofmann gelang noch der Ehrentreffer.

Nicht wiederzuerkennen war die gleiche Mannschaft bei ihrem Gastspiel beim TSV Merching. Von Anfang an drückten die Kühbacher Buben diesem Spiel den Stempel auf. Aus einer sicheren Abwehr heraus wurde Angriff um Angriff vorgetragen. Nach einem Foul an Stefan Stöckl verwandelte Korbinian Himmer den Elfmeter zur 1:0-Halbzeitführung. Auch im zweiten Abschnitt waren die Gäste die agilere Mannschaft und eine der zahlreichen Chancen nutzte Torjäger Johannes zum entscheidenden 2:0-Endstand. Eine klare Angelegenheit wurde das Gastspiel beim TSV Rain, wo es einen hohen 6:1-Erfolg gab. Schnell gingen die Kühbacher in Führung, die die Hausherren jedoch egalisieren konnten. Noch vor dem Seitenwechsel gab es die erneute TSV-Führung. Nach dem Seitenwechsel schossen die Kühbacher Tor um Tor, am Ende wurde es ein halbes Dutzend. Die Treffer markierten Johannes Hofmann, Stefan Stöckl und Nico Stichlmair (je zwei).

C2-Junioren Eine unglückliche 4:5-Niederlage musste die C2 beim FC Ehekirchen/Klingsmoos einstecken. Schnell gerieten die Kühbacher Gäste ins Hintertreffen, doch schon bald gelang der verdiente Ausgleich. Doch nach der Pause ging es Schlag auf Schlag, und ehe sich die Gäste versahen, lagen sie mit 1:5 in Rückstand. Doch mit einer enormen Kraftanstrengung kam man bis auf 4:5 heran, zu mehr sollte es aber an diesem Tag nicht mehr reichen. Die Kühbacher Torschützen waren Valentin Lechner, Levent Öczitak und Korbinian Himmer, dazu kam noch ein Eigentor.

Eine tolle Leistung lieferte die gleiche Mannschaft gegen den bereits als Meister feststehenden TSV Pöttmes und gewann hochverdient mit 3:2. Gegen die Gäste geriet man schnell in Rückstand. Doch die Kühbacher bewiesen Moral und drehten die Partie in eine 2:1-Führung. Auch auf den Pöttmeser Ausgleich wusste man die richtige Antwort und erzielte den 3:2-Siegtreffer. Torschützen waren Nico Wall, Luis Legner und Simon Gold. (möd)

