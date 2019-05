vor 40 Min.

Sieg gegen Pöttmes: Rehling mit Big Point im Abstiegskampf

Der TSV verschafft sich durch 4:2-Erfolg gegen Pöttmes gute Ausgangsposition im Abstiegskampf. Zell gratuliert Friedberg zum Titel.

Einen enorm wichtigen Sieg feierte der TSV Rehling im Kampf um den Klassenerhalt. Den hat auch der BC Aichach nach der zweiten Pleite in Folge noch nicht sicher. Sicher ist nur der Meistertitel des TSV Friedberg, der sich im Topspiel gegen Griesbeckerzell durchsetzte. Durch die Niederlage der Zeller ist aber der Kampf um Platz zwei wieder spannend geworden. Dabei haben die Petersdorfer erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Friedberg – Griesbeckerzell 3:0

Vor 260 Zuschauern präsentierte sich die Elf von Ali Dabestani in einer Topverfassung und ihr Sieg war hochverdient. Hätten Marcel Pietruska, Fränki Rajc, Simon Bunk und Co. nur einen Bruchteil ihrer herausgespielten Chancen genutzt, dann wären die „Zeller“ kaum um eine hohe Niederlage herumgekommen. Man merkte, wie emotional und konzentriert die Friedberger zu Werke gingen. Der Ball lief wie am Schnürchen und mit Pressing, Tempo und Spielzügen dominierten sie das Spiel. In der 18. Minute vollstreckte Bunk nach Vorlage von Marko Mladenovic per Kopf zum 1:0 und weitere dicke Chancen machte SC-Schlussmann Alexander Schindele zunichte. Doch in der 42. Minute war er gegen einen Kopfball von Mladenovic machtlos. Rajc hatte den Ball mustergültig aufgelegt. Nach dem Wechsel blieben die Friedberger am Drücker und hatten weitere Möglichkeiten. Hinten dirigierte Philipp Boser seine Truppe, sodass Chancen der Gäste kaum vorhanden waren. Der eingewechselte Patrick Bülles machte nach einem Traumpass von Bujar Bytyqi den Sack zu. Es war vielleicht das beste Spiel des TSV in dieser Saison und es kam zur rechten Zeit. Klar, dass Trainer Ali Dabestani mit kalten Getränken nach dem Schlusspfiff nass gespritzt wurde. (pt)

TSVRehling – TSV Pöttmes 4:2

„Ich will gar nicht daran denken, was jetzt wäre, wenn wir verloren hätten“, so ein erleichterter Rehlinger Abteilungsleiter Manuel Rauscher nach dem wichtigen Erfolg gegen Pöttmes. Damit meint der 32-Jährige insbesondere den Erfolg von Konkurrent Lechhausen. Der Vorsprung auf die Augsburger beträgt nach wie vor zwei Punkte und am kommenden Wochenende treffen die beiden Teams in einem „Sechs-Punkte-Spiel“ aufeinander. Dass die Lechrainer mit einer guten Ausgangsposition in dieses entscheidende Duell gehen, haben sie einer „geschlossenen Mannschaftsleistung“, wie Rauscher sagt, zu verdanken. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Es ging hin und her. Das erste Ausrufezeichen setzten die Rehlinger. Nach starkem Pass von Thomas Schmid netzte Kevin Seifert zum 1:0 ein. Rehling war jetzt das bessere Team und belohnte sich mit dem 2:0. Nach einem Foul an Andreas Kratzer traf Routinier Michael Geib per Strafstoß zum 2:0. Nach der Pause wurde die Partie hitziger. Der ansonsten recht blasse Simon Fischer sorgte nach einem langen Ball für den Anschlusstreffer. Doch auch davon ließ sich der TSV Rehling nicht aus der Ruhe bringen. Allerdings halfen die Pöttmeser bei den beiden folgenden Toren kräftig mit. Zunächst verstolperte Gästetorhüter Robert Senft, sodass der eingewechselte Yusuf Aktürk nur noch einschieben musste. Dann gab es ein Missverständnis bei einer Kopfballrückgabe, wodurch Senft aus dem Spiel war und Seifert den Ball über die Linie drückte. Der Anschluss durch Gheorghe Geanta per Foulelfmeter fiel nicht mehr ins Gewicht, wobei es weiter hektisch blieb. Zwei Gelb-Rote Karten sowie eine Verletzung von Rehlings Marcus Illmer waren das Resultat. Kurz vor dem Ende wurde auch noch Rehlings Trainer Thomas Wiesmüller hinter die Bande geschickt. Dennoch bilanzierte Rauscher: „Es war ein verdienter Sieg. Wir spielen eine gute Frühjahrsrunde. Zur Not machen wir den Klassenerhalt in der Relegation perfekt.“ Die Karten haben die Lechrainer nach dem Sieg jedenfalls in der eigenen Hand. (sry-)

Rinnenthal – Als.-Petersdorf 2:1

Der BCR feierte mit einem 2:1 den ersten Heimsieg 2019. Bis der allerdings feststand, mussten die Zuschauer lange zittern. In den ersten 20 Minuten übernahmen fast nur die Gäste aus Petersdorf das Kommando. Alleine Torjäger Stefan Simonovic hatte drei Hochkaräter. Zwei Mal scheiterte er am starken Rinnenthaler Keeper Felix Fuhrmann. In Führung ging der BCR. Auf Zuspiel von Martin Birkmeier vollendete Martin Oswald zum 1:0. Im Anschluss übernahm Alsmoos wieder das Kommando und wurde kurz vor der Halbzeit belohnt. Einen weiten Ball nahm Simonovic gekonnt an und ließ Fuhrmann keine Abwehrchance. Fast hätte Simonovic noch das 2:1 nachgelegt, aber wieder war Fuhrmann der Sieger im eins gegen eins. Halbzeit zwei begann mit einer zerfahrenen Phase. So musste ein Standard die erneute Rinnenthaler Führung bringen. Markus Rolle war nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle. Im Anschluss übernahm der SSV wieder die Initiative und der BCR verlagerte sich aufs Kontern. Der eingewechselte Alexander Demel und Elias Bradl mit einem Kopfball an den Pfosten hatten hier die dicksten Möglichkeiten. Nachdem Dominik Graf aber in Halbzeit zwei den starken Simonovic sehr gut im Griff hatte, konnte Rinnenthal am Ende jubeln. (AN)

Kreisliga Ost: Rehlinger Konkurrent siegt im Kellerduell

Gerolsbach – BC Aichach 3:2

Der BC Aichach muss sich noch ein wenig in Geduld üben. Denn nach der zweiten Niederlage innerhalb von acht Tagen – auf das 1:3 zu Hause gegen Lechhausen folgte am Sonntag ein 2:3 in Gerolsbach – fehlt noch ein winziges Pünktchen, um mit der Abstiegsrelegation nichts mehr zu tun zu haben. Gegen Schlusslicht Münster und in Langenmosen sollte das zu schaffen sein. In Gerolsbach standen die Gäste knapp vor einem Remis, nachdem Marcus Wehren in der 83. Minute den Ausgleich hergestellt hatte. Doch wenig später glückte Sebastian Limmer der Siegtreffer, der mit einem Lupfer eine Unachtsamkeit der Aichacher ausnutzte. Das erste BCA-Tor war kurz vor der Pause auf das Konto von Maximilian Schmuttermair gegangen. „Das war nicht das Gelbe vom Ei“, kommentierte Martin Brunner, Sportlicher Leiter und Interimscoach bei den Aichachern, diese Vorstellung: „Mir kommt es so vor, als ob sie ausgepowert wären. Ich hoffe, dass wir am Sonntag gegen Münster den Sack zumachen.“ Christian Kapl vergab einen Elfmeter, im Gegenzug machte es Leo Solich per Strafstoß besser und brachte den FCG mit 1:0 in Führung. (jeb)

Münster– DJK Lechhausen 0:1

Diesen Vorwurf muss sich der SV Münster gefallen lassen: Für ein „Endspiel“ im Abstiegskampf war zu wenig Feuer drin, vor allem im ersten Durchgang. Dementsprechend geht der Sieg für die DJK in Ordnung, wobei die Gäste in der letzten halben Stunde sogar noch klarste Kontergelegenheiten ausließen. Den ersten gefährlichen Abschluss hatte aber die Heimelf: Nach rund einer Viertelstunde scheiterte Philipp Fetsch mit einem Linksschuss an Keeper Michael Linhardt. Dies sollte allerdings bis zur 88. Minute, als Markus Durner knapp am Pfosten vorbeischoss, die einzige nennenswerte Chance der Heimelf bleiben. Das Tor des Tages fiel nach einem Eckball: Am langen Pfosten lauerte Alexander Scholl und vollendete flach (32.). Nach dem Wechsel machte der SVM früh auf, was den Augsburgern zahlreiche Möglichkeiten bot. Münsters Torhüter Florian Hedorfer hielt sein Team im Spiel, doch es fehlte an der Durchschlagskraft nach vorne. Als Julian Spies in der Nachspielzeit die letzte Chance für Münster vergab, war die Niederlage perfekt. (AN)

