Siegerehrung in Aichach: Dreifacher Jubel bei Sport-Assen

Plus Die AN-Sportler des Jahres erhalten in unserer Redaktion ihre Trophäen. Elias Schwarzmaier, Veronika Pfaffenzeller und Jasmin Welzel verraten, was sie 2020 machen.

In der Sportart getrennt – im Erfolg vereint. Bei der Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2019 machte Kartslalomfahrer Elias Schwarzmaier das Rennen vor den beiden Zweitplatzierten Luftgewehrschützin Veronika Pfaffenzeller und Tischtennisspielerin Jasmin Welzel. Die Gewinner holten sich nun ihre wohlverdienten Preise in der Redaktion der Aichacher Nachrichten ab.

Alle drei Sportler erhielten einen Einkaufsgutschein, den sie in bestimmten Geschäften im Wittelsbacher Land einlösen können. Der Sieger darf für 100 Euro einkaufen, die Zweitplatzierten für je 75 Euro. Außerdem gab es Glaspokale für die Sieger.

Sportler des Jahres: Nicht mit dem Sieg gerechnet

Elias Schwarzmaier: So wirklich mit dem Sieg gerechnet hatte der 13-Jährige bis zum Schluss nicht. „Man weiß ja nie, was im Endspurt noch passiert.“ Das kennt der Sulzbacher vom Kartslalom nur zu gut. Ein kleiner Fehler kann den Sieg kosten. Im vergangenen Jahr überzeugte Schwarzmaier beim Schwabenpokal. In seiner Altersklasse landete der Siebtklässler der Aichacher Mittelschule in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Beim Heimrennen des MC Aichach stand Schwarzmaier sogar ganz oben auf dem Podest. Am Ende verpasste er die Qualifikation für die südbayerische Meisterschaft nur ganz knapp. Deshalb ist sein Ziel für 2020 klar: „Mich für diesen Wettbewerb zu qualifizieren und beim Schwabenpokal möglichst weit vorne landen.“ Einfach wird die Aufgabe nicht, wie der 13-Jährige erklärt: „Ich komme in eine neue Altersklasse und bin künftig mit Abstand der Jüngste.“ Angst hat der Sulzbacher aber nicht vor der älteren Konkurrenz. Mit seinem ersten Gutschein hat sich der Fußballer der U15 der SG Obergriesbach/Griesbeckerzell bereits Hallenfußballschuhe gekauft, jetzt kommen wohl Schuhe für draußen dazu.

Die Meisterschaft ist das Ziel

Veronika Pfaffenzeller: Auch die 20-Jährige weiß schon, was sie sich vom Gewinn kaufen wird. „Den nehme ich als Anzahlung für den Urlaub.“ Die Luftgewehrschützin hat ein äußerst erfolgreiches Jahr hinter sich. Neben diversen Einzeltiteln ist die 20-Jährige auch mit der ersten Mannschaft von Adlerhorst Sulzbach auf einem guten Weg in Richtung Meisterschaft. Mit durchschnittlich 394 Ringen pro Wettkampf ist die Sachbearbeiterin, die in Schrobenhausen arbeitet, nicht nur die beste Schützin ihres Teams, sondern führt auch die ligaweite Statistik an. Mit ihrem Team hat sie 2020 noch viel vor. Meisterschaft und der Aufstieg in die Bezirksliga sind das große Ziel. Zunächst aber geht es am Samstag nach Dubai, dort ist die Sulzbacherin eine Woche lang beruflich unterwegs, danach geht es wieder an die Schießstände.

Mit den Mädchen im Pokalfinale

Jasmin Welzel: Die Tischtennisspielerin des TSV Kühbach ist eigentlich das ganze Jahr beschäftigt. Mädchenmannschaft, Damenmannschaft und schwäbisches Kadertraining – die Schülerin des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums ist viel unterwegs. Erfolgreich ist Welzel sowohl mit der Mannschaft als auch in den Einzelwettbewerben. 2019 wurde sie beim Bezirksranglistenturnier Dritte und siegte mit der Mädchenmannschaft beim Pokalfinale. Auch im neuen Jahr ist die 15-Jährige schon gut drauf. Beim Qualifikationsturnier zum Bezirksranglistenturnier siegte sie souverän. Im neuen Jahr steht neben den Einzelwettbewerben allerdings der Klassenerhalt in der Mädchen-Bayernliga, der höchsten Klasse, im Fokus. Vom ersten Gutschein legte sich die Unterbernbacherin übrigens Freizeitschuhe zu, was sie mit dem jetzigen Gewinn anstellt, steht noch nicht fest.