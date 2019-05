00:02 Uhr

Sielenbach jubelt

TSV feiert Kantersieg. Keine Erfolge für Sandizell und Petersdorf

Torreich verlief der Spieltag in den Frauenklassen, insbesondere beim Spiel des TSV Sielenbach. Während der Bezirksligist dreifach punktete, musste sich die SG Petersdorf mit einem Punkt begnügen, Sandizell ging komplett leer aus.

Nord Gleich ein Selfie aus der Kabine gab es nach dem 6:0-Sieg der Sielenbacherinnen auf den sozialen Netzwerken zu bestaunen. Das Team des Trainerduos Stefan Auggenthaler/Benedikt Lechner hatte sichtlich Spaß gegen den TSV Gersthofen. Anja Breitsameter besorgte die schnelle Führung. Nach 20 Minuten stellte Sophia Echter auf 2:0. Auch in Halbzeit zwei blieb der Aufsteiger am Drücker. Echter erhöhte auf 3:0. Dann schlug die Stunde von Joanna Müller. Ihr gelang innerhalb von neun Minuten ein lupenreiner Hattrick. Zunächst war Müller per Freistoß ins Kreuzeck aus rund 25 Metern erfolgreich, dann folgte ein platzierter Schuss ins lange Eck, ehe sie erneut per Freistoß traf.

Augsburg Einen Punkt holte die SG Petersdorf/Hollenbach beim 2:2 gegen die SG Gerolsbach. Das Team von Trainer Josef Langenegger zeigte dabei Nehmerqualitäten. Nach dem frühen Rückstand durch Theresa Bauer legte die gleiche Spielerin in der 63. Minute zum 0:2 nach. Im Gegenzug verkürzte Sarah Lesti. Schließlich gelang Johanna Reich zehn Minuten vor dem Ende der umjubelte Ausgleich. Weniger zu feiern hatte die SG Sandizell. Im Derby gegen die SG Rinnenthal/Ottmaring gab es eine 1:2-Niederlage, wodurch das Team von Trainer Sven Rechenauer im Kampf um Platz neun aus dem Rennen ist. Mit 19 Punkten steht die SG aktuell auf Rang vier, zwei Plätze vor Petersdorf/Hollenbach. (sry-)

Themen Folgen