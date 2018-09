22.09.2018

Sielenbach sucht Lokalsport

TSV hat nach gutem Start den Faden verloren. SVO spielt bei Türkenelf

Aichach-Friedberg Nur ein reduziertes Programm findet am Wochenende in der A-Klasse Aichach statt. Die Partie von Spitzenreiter FC Tandern gegen den VfL Ecknach wurde auf den 25. November terminiert. Und der TSV Weilach sammelte seine drei Punkte beim 5:0-Auswärtserfolg gegen den BC Aresing bereits am Mittwochabend im vorgezogenen Spiel ein.

Zwei Novizen treffen am Sonntag in Schrobenhausen aufeinander. Die Türkenelf siegte zuletzt erstmals seit der Umgruppierung in die Aichacher A-Klasse, Aufsteiger SV Obergriesbach ging dagegen erstmals leer aus: 0:2 hieß es am Ende gegen Tabellenführer FC Tandern im Spitzenspiel. Die Kinzel-Elf sollte die Pleite aber schnell verdaut haben und in Schrobenhausen wieder in die richtige Spur zurückkehren.

Davon weit entfernt ist Absteiger TSV Sielenbach. Nach dem guten Start mit sieben Punkten aus drei Spielen ging der TSV zuletzt viermal leer aus. „Wir haben die Nase zu weit oben“, hat Coach Lukas Meisetschläger die Ursache ausgemacht, „da sind einige noch nicht in der A-Klasse angekommen.“ Deshalb ist es für ihn nicht verwunderlich, „dass wir nun viermal etwas auf die Schnauze bekommen haben“, so die Worte des 21-Jährigen. Dabei ist man gegenüber der vergangenen Saison durchaus besser aufgestellt. Mit Murat Ucar, Burak Ünal, Uusuf Özulu, Heimkehrer Christoph Bauer und dem reaktivierten Markus Kreutmeier stehen ihm in der Breite mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Dafür hat man aber im Kasten erhebliche Probleme. Stammkeeper Michael Kettner verletzte sich gegen Laimering/Rieden. Dafür konnte Meisetschläger mit dem 30-jährigen Patrick Knoth kurzfristigen Ersatz gewinnen. Am Wochenende fährt der TSV nun zur SG Mauerbach. „Die sollten auf unserer Augenhöhe sein“, setzt der 21-Jährige auf die Wende, „das sollte uns das nötige Selbstvertrauen wieder geben.“ Nicht erfreut ist er über die Entwicklung beim TSV – die zweite Mannschaft musste kürzlich abgemeldet werden. „Das war organisatorisch ein viel zu großer Aufwand“ klagt er und hofft, „dass es im Kader eins wieder aufwärts geht.“ (r.r)

