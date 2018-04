vor 25 Min.

Sielenbach vorne Lokalsport

Die TSV-Kickerinnen überholen Sandizell. Alsmoos-Petersdorf verliert knapp

Nach den Männern sind nun auch die Fußballerinnen wieder am Ball und kämpfen um Punkte. Dabei gab es durchaus die eine oder andere Überraschung.

Nord Noch immer auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit warten die Fußballerinnen des SSV Alsmoos-Petersdorf. Beim FC Horgau gab es für das Team von Trainer Josef Langenegger eine knappe 2:3-Niederlage. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Torjägerin Sabrina End für den SSV auf 1:2. In der 58. Minute schaffte Laura Veitinger den erneuten Anschluss, doch für mehr reichte es nicht mehr.

Augsburg Einen Wechsel an der Spitze gab es auf Kreisebene. Durch einen 4:2-Erfolg beim BC Rinnenthal übernahmen die Frauen des TSV Sielenbach nun die Tabellenspitze der Augsburger Staffel. Matchwinnerin war für den TSV Torjägerin Joana Müller, die gleich drei Treffer erzielte. Müller brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, Sophia Echter erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0. Als Müller kurz nach der Pause das 3:0 für den TSV machte, war die Partie so gut wie entschieden. Doch Rinnenthal gab sich nicht auf und kam durch die Treffer von Kathrin Neumeier und Anna Wagner nochmals heran. Erst kurz vor dem Ende machte Müller mit ihrem dritten Treffer alles klar. Dass die Sielenbacherinnen als Aufsteiger nun von der Tabellenspitze grüßen, hat mit dem Ausrutscher der SG Sandizell-Echsheim zu tun. Das Team von Trainer Sven Rechenauer verlor im Derby bei der SG Ehekirchen mit 1:4 und rutschte dadurch auf Rang zwei ab. Eine Halbzeit lang war wenig geboten, dann ging es aber rund bei diesem Derby. Kurz nach der Pause gerieten die Gäste in Rückstand, den Christine Bissinger aber im Gegenzug ausgleichen konnte. Zwei Elfmetertore von Katharina Steiner brachten Sandizell dann auf die Verliererstraße. (AN)

Themen Folgen