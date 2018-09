20:43 Uhr

Sielenbach wird ausgebremst Lokalsport

TSV verliert gegen Aindling. Kinzel und Obergriesbach marschieren weiter.

Der SV Obergriesbach bleibt weiterhin in der Erfolgsspur. Mit 5:2 setzte sich die Kinzel-Elf gegen den Vizemeister TSV Weilach durch. Hoch mit 0:8 unterlag die zweite Garnitur des TSV Dasing dem Meisterschaftsanwärter FC Tandern. Auch die SG Mauerbach feierte ein Schützenfest gegen Schrobenhausen. Sielenbach verlor gegen Aindling II.

TSV Dasing II – FC Tandern 0:8

Knapp vierzig Minuten bot die zweite Garnitur des TSV Dasing dem Aufstiegsfavoriten Paroli. Dann musste Ilkay Ayyildiz verletzt raus, und das Dasinger Unheil nahm seinen Lauf. Binnen acht Minuten erzielten Samuel Klobucaric, Lukas Salvermoser und Pascal Reuter die 3:0-Pausenführung für Tandern. Und die hatten dann nach dem Wechsel leichtes Spiel.

Tore 0:1 Klobucaric (38.) 0:2 Salvermoser (42.) 0:3 Reuter (44.) 0:4 Kölbl (57.) 0:5 Obeser (69.) 0:6 Reuter (73.) 0:7 Klobucaric (78.) 0:8 Aidelsburger (80.) Zuschauer 40

TSV Sielenbach – Aindling II 1:3

Eine schwache Heimvorstellung lieferte der TSV Sielenbach ab. Der Aufsteiger dagegen war in bestechender Spiellaune und entführte verdient die Punkte. Markus Kurz erzielte mit einem feinen Lupfer von der Strafraumkante die Führung, die Elias Jakob nach einen Querpass von Kurz aus fünf Meter zum 2:0 ausbaute. Hoffnung keimte bei der Heimelf auf, als Burak Ünal nach einer starken Einzelaktion auf 1:2 verkürzte. Christoph Herb machte aber den Deckel für die Aindlinger Reservisten rechtzeitig drauf.

Tore 0:1 (14.) 0:2 Jakob (65.) 1:2 Ünal (68.) 1:3 Herb (88.) Zuschauer 60

Aresing II – TSV Hollenbach II 0:3

Bis zehn Minuten vor dem Ende konnte die Heimelf im Duell der Reservisten die Partie offen gestalten. Der Ausgleichstreffer nach der frühen Gästeführung durch Matthias Weiss lag mehrmals in der Luft, aber man konnte die Chancen nicht nutzen. Gästespielertrainer Plamen Nikolov machte mit zwei Treffern den Erfolg perfekt. Zunächst versenkte er einen Foulelfmeter und wenig später knallte er den Ball zum 3:0-Endstand ins Aresinger Tor.

Tore 0:1 Weiss (16.) 0:2 Nikolov (78.) 0:3 Nikolov (86.) Zuschauer 50

SVObergriesbach – Weilach 5:2

Jungpapa Sebastian Kinzel sprühte vor Spiellaune und Torhunger. Mit seinen beiden Treffern vor dem Seitenwechsel ebnete er den Erfolg. Raphael Weiß ließ die Gelb-Schwarzen dann auf 3:0 davonziehen. Weilach konnte noch Kosmetikkorrektur betreiben.

Tore 1:0 Kinzel (18.) 2:0 Kinzel (42.) 3:0 Weiß (50.) 3:1 Wollesack (55.) 4:1 Eisner (70.) 5:1 Kinzel (80.) 5:2 Daurer (89.) Zuschauer 150

Hörzhausen – TSV Pöttmes II 4:1

Lange musste die Heimelf auf den Befreiungsschlag warten. Die Gäste aus Pöttmes machten es der Heimelf nicht einfach. Den Führungstreffer von Spielertrainer Alexander Gazdag neutralisierte Admin Muratovic. Erst ein direkt verwandelter Freistoß von Mathias Rupp ließ die Heimelf sieben Minuten vor dem Schlusspfiff auf die Siegerstraße einbiegen.

Tore 1:0 Gazdag (30.) 1:1 Muratovic (50.) 2:1 Rupp (83.) 3:1 Rupp (85.) 4:1 Rupp (89.) Zuschauer 80

Mauerbach – Schrobenhausen 7:1

In einer sehr einseitigen Partie verdienten sich die Gäste in den Schlussminuten den Ehrentreffer durch Abdullah Gögüs. Bis dahin hatte die Burkhart-Truppe alles im Griff und lag bereits zum Seitenwechsel klar in Führung. Auch nach dem Wechsel war der Sieg nie in Gefahr. (r.r)

Tore 1:0 Mende (3.) 2:0 Fürst (27.) 3:0 Fürst (31.) 4:0 Sobottka (41.) 5:0 Fürst (55.) 6:0 Mair (60.) 7:0 Sobottka (73.) 7:1 Gögüs (85.) Zuschauer 80

Themen Folgen