vor 22 Min.

Sielenbacherinnen heben weiter ab

TSV tut sich aber lange schwer. Petersdorf/Hollenbach marschiert

Nach vier Spielen steht der TSV Sielenbach auf Rang eins der Tabelle. Gleiches gilt für die SG Peterdorf/Hollenbach.

Nord Einen knappen Sieg konnten die Sielenbacherinnen gegen den CSC Batzenhofen-Hirblingen einfahren. Das erste Mal in der Saison geriet der TSV in Rückstand. Die Abwehrkette wurde überspielt und so gingen die Gäste in der 25. Minute in Führung. Danach waren die Sielenbacherinnen wacher und konsequenter vor dem Tor. Innerhalb von nur zehn Minuten erzielten die Gastgeberinnen alle drei Tore. Nach einem schönen Pass von Anja Breitsameter schob Carina Schneider den Ball zunächst ins kurze Eck ein. Bei den nächsten beiden Toren stand Hermine Alphei zwei Mal goldrichtig. In der 33. und in der 37. Minute verwertete die Angreiferin zwei Abpraller zur komfortablen 3:1-Führung. In der zweiten Halbzeit mangelte es den Gastgeberinnen an Ideen und Offensivaktionen. Batzenhofen nutzte die schwachen 15 Minuten aus und verkürzte. Danach gab es wenig nennenswerte Szenen.

Nord Nur drei Tage nach dem 4:0-Erfolg im Kreispokal feierte die SG den zweiten Sieg gegen den Lokalrivalen TSV Weilach. 3:0 hieß es am Ende für das Team von Trainer Johann Michl. Die Tore für Petersdorf erzielten Franziska Utz, Laura Veitinger und Sarah Lesti. (AN)

