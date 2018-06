vor 40 Min.

Simon Landes schießt Echsheim weiter Lokalsport

Der Kapitän des SVE trifft beim 3:0 gegen Foret doppelt per Freistoß. Das Entscheidungsspiel findet am Mittwoch in Gebenhofen statt. Gegner ist der TSV Firnhaberau.

Von Johann Eibl

Zwei Schritte auf dem Weg zurück in die Kreisliga sind den Fußballern des SV Echsheim-Reicherstein bereits gelungen. So klar wie sie in der ersten Runde der Relegation dem TSV Dasing (4:1) das Nachsehen gaben, so eindeutig warfen sie am Samstag in Gundelsdorf auch den VfR Foret aus dem Rennen, der mit 3:0 geschlagen wurde. Jetzt wartet auf das Team aus dem äußersten Nordwesten des Landkreises Aichach-Friedberg nur noch eine Aufgabe: am Mittwoch, 13. Juni, ab 18.30 Uhr gegen den TSV Firnhaberau. Dazu ist in Gebenhofen mit einer vierstelligen Zahl von Besuchern zu rechnen.

Simon Landes entwickelt erstaunliche Torjägerqualitäten, wenngleich er in der Abwehrkette des SV zuhause ist. Wie gegen Dasing so traf er auch diesmal mit einem Freistoß aus 30 Metern per Flachschuss, eine Doublette zum vergangenen Mittwoch. Doch damit nicht genug. Nach der Pause versuchte sich Landes gleich zweimal binnen weniger Sekunden erneut als Freistoßschütze. Zur Abwechslung peilte der 23-Jährige mal das linke Eck an und war erneut erfolgreich. Dazwischen hatte Denis Buja mit einem Kopfball Bastian Baumgärtner in eine gute Position gebracht, sodass der das 2:0 herstellen konnte.

Echsheim hat zu Beginn Glück

Die Langweider hatten vergleichsweise wenig zu bieten. Sie holten sich eine Reihe von Gelben Karten ab. Für Ibrahim Yilmaz gab’s Gelb-Rot und für Tanay Boysaner gar Rot. Der VfR-Keeper hatte eine Trinkpause dazu genutzt, um eine Flasche in die Zuschauerränge auf der Gegentribüne zu werfen. Schiedsrichter Benedikt Müller, der eine gute Leistung zeigte, musste ihn daher des Feldes verweisen. Wer weiß, wie die Partie sich entwickelt hätte, wenn Mehmet Er nach einem Zuspiel von Yusuf Aktürk nicht am SV-Keeper Robert Bauer gescheitert wäre. Da waren noch keine 35 Sekunden gespielt.

Nach dieser Hitzeschlacht beklagte sich Thomas Holzapfel, der Foreter Trainer, über einen Echsheimer Fan, der sein Team durch Zurufe beleidigt habe: „Dass unser Torwart eine Flasche nei geworfen hat, das habe ich nicht gesehen. Das geht natürlich nicht. Wir müssen gleich am Anfang das 1:0 machen. Dann kriegen wir aus 35 Metern ein Freistoßtor so wie am Mittwoch. Das zweite Tor war ein bisschen unglücklich von unserem Torhüter. Da kann man dem Gegner nur gratulieren.“

Matthias Kefer, der Spielertrainer des SV, verspürt bereits eine regelrechte Welle der Begeisterung in Echsheim: „Wenn wir im Training durch den Ort laufen, stehen die kleinen Kinder da und klatschen.“ Dann schilderte er einen klaren Unterschied zur Begegnung mit Dasing: „Wir sind heute wesentlich besser ins Spiel gekommen und waren aggressiv in den Zweikämpfen. Wir haben aus den ersten beiden Chancen zwei Tore gemacht.“ Diese beeindruckende Effektivität könnte am Mittwoch den Ausschlag geben.

Echsheim wird von seinen Fans getragen

Dass die Echsheimer drei Tage nach dem Duell mit Dasing schon wieder so auftrumpften, das lag auch an einer Dame. Kefer: „Wir haben eine Physiotherapeutin die letzten zwei Tage gehabt, die viel gelockert hat.“ Wenn die weiter so gute Arbeit verrichtet bei den Muskelpaketen der jungen Männern, dann könnte es tatsächlich klappen mit der großen Aufstiegsfete in Echsheim und Reicherstein.

VfR EM Foret Boysaner, Yilmaz, Kocak, Karaarslan, Gökhan (46. Gezgin), Bicakci, Sakarya (33. Gündüz), Ullmann (63. Gogut), Er, Szabo, Aktürk.

SV Echsheim-Reicherstein Bauer, Buchhart, Kugler, Landes, Andreas Müller, Thalmeir, Riedl, Kefer, Hertl (46. Brugger), Baumgärtner (85. Christoph Sturm), Buja (89. Wagner).

Tore 0:1 Landes (18.), 0:2 Baumgärtner (24.), 0:3 Landes (59.) Schiedsrichter Müller (WF Klingen) Zuschauer 710 Gelb-Rot Yilmaz (86./wiederholtes Foulspiel) Rot Boysaner (75./grobe Unsportlichkeit/beide Foret).

