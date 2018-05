vor 55 Min.

Sind Aindlings Landesliga-Zeiten gezählt? Lokalsport

Nach einer ausgesprochen schwachen Vorstellung in der zweiten Halbzeit verliert der TSV Aindling gestern Abend in Gersthofen mit 0:3 und manövriert sich in eine sehr schlechte Ausgangsbasis fürs Rückspiel am Sonntag

Von Johann Eibl

Das war ein schlimmer Abend für den TSV Aindling. Am Donnerstag unterlag er in Gersthofen im ersten Relegationsspiel mit 0:3 Toren, wobei alle Treffer im zweiten Durchgang fielen. Damit ist die Mannschaft nur noch einen Schritt entfernt vom Absturz in die Bezirksliga, der ohnehin seit Monaten zu befürchten war. Die Ausgangsbasis für das Rückspiel am Sonntag am Schüsselhauser Kreuz könnte schlechter kaum sein.

Die personelle Lage der Aindlinger war nicht die beste. Simon Haas fehlte erkrankt. Und nach dem Aufwärmen warf Patrick Modes wegen eines Muskelfaserrisses das Handtuch. Somit übernahm Wolfgang Klar die Binde des Kapitäns, und Moritz Buchhart kam auf den letzten Drücker in die Startelf. Wichtiger aber als die Aufstellung ist in vielen Relegationsspielen die Einstellung. Und da waren aufseiten der Gäste zunächst deutliche Fortschritte gegenüber den letzten Auftritten in der Landesliga zu erkennen. Konzentration und Engagement – das wäre die richtige Devise, wenn so viel auf dem Spiel steht.

Bei einem Kopfball von Manuel Lippe musste sich Sven Wernberger im Aindlinger Kasten erstmals so richtig strecken. Simon Fischer erwies sich am Donnerstagabend im ersten Abschnitt als Aktivposten, er handelte sich aber nach einem Handspiel die Gelbe Karte ein. Was später noch Folgen haben sollte. Als Buchhart auf der rechten Seite den Turbo einlegte, wurde sein Schuss zur Ecke abgefälscht. Und als Michael Hildmann sich im Strafraum ein Duell mit Lippe lieferte, bei dem der Gersthofer zu Boden ging, sah der Schiri keinen Grund zum Eingreifen. So weit, so gut. Doch was im zweiten Abschnitt passierte, das war eine Demonstration der Gersthofer Stärke. Erst schüttelte Manuel Lippe nach einem weiten Ball Michael Hildmann ab. Als der Sohn des Trainers der Hausherren am Boden lag, lenkte Lippe die Kugel überlegt ins lange Ecke. Klasse – dieses Attribut gilt auch für die weiteren Treffer der Gastgeber. Ferkan Secgin zog aus 20 Metern ab, und sein Ball schlug links oben ein. Ganz am Ende ein schneller Konter über drei Stationen und Stefan Schnurrer machte den Sack zu.

Von der Aindlinger Offensive war nicht mehr viel zu sehen. Auch Fischer tauchte weitgehend ab. In der Nachspielzeit wurde er nach einem Foul mit Gelb-Rot ausgeschlossen. Positiv waren in jedem Fall das große Zuschauerinteresse mit 820 zahlenden Besuchern sowie die Tatsache, dass die dunklen Wolken erst nach dem Schlusspfiff sich öffneten und Regen herniederprasseln ließen.

TSV Gersthofen Finkert, Durner, Wagemann, Biehal, Huckle, Kratzer (90. + 3 Gai), Okan Yavuz, Kine (81. Hampel), Secgin, Schnurrer, Lippe (87. Buckow).

TSV Aindling Wernberger, Lukas Wiedholz, Klar, Hildmann, Jacobi, Schöttl, Mayr, Buchhart, Knauer, Kubina, Fischer.

Tore 1:0 Lippe (54.), 2:0 Secgin (70.), 3:0 Schnurrer (90. +6) Schiedsrichter Brandstätter (SV Zamdorf) Zuschauer 820 zahlende Gelb-Rote Karte Fischer (Aindling/Foul/90. + 5).

