Sisi-Lauf findet 2018 wieder statt Lokalsport

Auf viele Teilnehmer hofft der LC Aichach beim Sisi-Lauf um das Unterwittelsbacher Schloss, der nach einem Jahr Pause 2018 am Freitag, 8. Juni, stattfindet.

Laufsport: Anmeldungen für Lauf ums Schloss

Der Sisi-Lauf des LC Aichach ist 2018 zurück. Im vergangenen Jahr wurde er zunächst wegen Terminüberschneidungen verschoben und fiel am Ende aus. Am Freitag, 8. Juni, geht es wieder rund um das Unterwittelsbacher Schloss. Der Startschuss fällt um 19 Uhr direkt an der Brücke vor der einstigen Residenz der späteren österreichischen Kaiserin.

Danach geht es auf die Vier-Kilometer-Runde. Wer möchte, kann auch zwei, drei oder noch mehr Runden zurücklegen. Ob ganz entspannt oder auf Tempo, das bleibt jedem Aktiven selber überlassen. Die Zeiten werden nicht protokolliert. Startgebühren fallen zwar nicht an, doch es wird um eine Spende für die Stiftung „Bürger helfen Bürgern“ gebeten.

Duschmöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung. Anmeldungen sind über die Vereinshomepage www.lcaichach.de möglich, per E-Mail an info@lcaichach.de oder an wohnbau-lechner@t-online.de. Nachmeldungen vor Ort werden bis 30 Minuten vor dem Start angenommen. (hokr)

