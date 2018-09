03:02 Uhr

So tickt Rennfahrer Oliver Zierl Lokalsport

Der 59-Jährige tritt regelmäßig bei Rennen an. Dabei schien die Karriere des Wulfertshauseners nach einem schweren Unfall im Jahr 1996 beendet.

Von Moritz Weiberg

Auf den ersten Blick sieht Oliver Zierls Auto nicht aus wie ein Rennwagen. Ein grauer Kleinwagen, normale Straßenzulassung. Doch schaut man genauer hin, sieht man die Streifen an den Türen, die breiten Reifen, den roten Überrollkäfig.

In diesem Jahr startete der Rennfahrer Zierl, 59, bei zwei Bergrennen. Am Arlberg wurde er Zweiter, beim Rennen in Gargellen beim Steinbock Erster.

Schon seit seiner frühen Kindheit begeistert sich Zierl, der in Wulfertshausen lebt, für den Motorsport, Auslöser für die Faszination war sein Vater. „Er ist auch schon Slalom- und Bergrennen gefahren“, erzählt Zierl. Seit er sechs Jahre alt war, nahm ihn sein Vater regelmäßig mit zu den Rennen. „Ich bin in diese Szene hineingewachsen“, erinnert er sich. „Das hat mich richtig gepackt.“ Und auch über 50 Jahre später hat er dieses Motorsport-Gen noch.

Seit 1978 fährt er Rennen, seit 1986 in der sogenannten „Gruppe H/Bergcup“, einer Berg-Rennserie. Dort fuhr er zehn Jahre lang, ehe er bei einem Rennen 1996 einen schweren Unfall hatte, an den sich Zierl auch 22 Jahre später noch genau erinnern kann: „Das Auto vor mir hat Motoröl verloren. Ich stand unten an der Startlinie und bin gerade losgefahren, als ich gestoppt wurde.“ Die Helfer kehrten das Öl von der Straße. „Als sie fertig waren, bin ich gestartet. Ich hatte einen Traumlauf erwischt, mir haben nur wenige Zehntel auf den ersten Platz gefehlt.“

Als Zierl die ölige Stelle erreichte, lenkte er etwas zu spät ein und geriet mit den beiden rechten Rädern auf die Ölspur. „Mich hat es mit beiden Rädern über die Spur und über die Leitplanke geschoben, ich bin auf einer Böschung neben der Strecke gelandet. In diesem Moment habe ich mich wie ein Passagier in einem Flugzeug gefühlt, ich war machtlos.“ Das Auto kam auf der Böschung auf und federte zurück auf die Straße, Zierl wurde in den Sitz gepresst, „das Auto war krumm wie eine Banane – Totalschaden.“ Zierl hatte starke Nackenschmerzen, über ein Jahr lang war er am Halswirbel verletzt, seine Karriere schien beendet.

Das Motorsport-Gen, das nach wie vor in ihm steckte, ließ ihn jedoch nicht los. Nach seinem Unfall begleitete er einen Freund zu dessen Rennen, fungierte als Schrauber und Betreuer. „Das Schrauben war aber nie die Erfüllung“, erzählt er. Zierl arbeitete dann als Funktionär in der „Gruppe H“, er war mitverantwortlich für die Weiterentwicklung der Bergrennen in Deutschland.

Nach Unfall: Wie Oliver Zierl zurück zum Motorsport fand

2012 hatte er dann genug vom bloßen Zuschauen. „Ich habe es nicht mehr ausgehalten, mich hat es richtig gejuckt.“ Auch seine Frau gab grünes Licht, Zierl ging wieder an den Start. Nach dem ersten Rennen stieg er zitternd aus dem Auto, weil er die Anspannung nicht mehr gewohnt war. „Das war das Schönste.“

Oliver Zierl braucht den Motorsport als Ausgleich zu seinem stressigen Beruf. Der studierte Architekt arbeitet als Bauleiter bei einem Bauunternehmen. Bei Bergrennen kann Zierl zwei Hobbys miteinander verbinden: An einem Tag geht er mit seiner Frau Bergwandern, am nächsten fährt er ein Rennen. „Das Motto ‚der Berg ruft’ trifft bei mir immer zu“, sagt er lachend.

Wenn er über die Vorzüge des Motorsports spricht, leuchten Zierls Augen. Ihm gefalle es, das Auto in Grenzbereichen kennenzulernen. „Die Faszination Geschwindigkeit gehört natürlich auch dazu“, sagt Zierl. Auf bis zu 150 Stundenkilometer beschleunigt sein Citroen Saxo VTS. Auch der Ehrgeiz, schneller zu sein als die anderen, komme hinzu. Nicht fehlen dürfe aber der Respekt vor dem Auto. „Ohne Respekt geht gar nichts.“ Denn Motorsport ist gefährlich, das weiß er aus eigener Erfahrung.

Um eine gute Leistung abrufen zu können, muss sich Zierl auf sein Auto verlassen können. „Ein gut vorbereitetes Auto ist schon die halbe Miete“, weiß er. Wenn er gerade nicht einen Berg hinaufrast, fährt Zierl vernünftig. Sein Rennwagen hat eine Straßenzulassung, ihn stört, oft mit Verkehrsrowdys in einen Topf geworfen zu werden. „Ich möchte von den illegalen Rennfahrern schon differenziert dastehen“, sagt er. „Mein Auto ist getunt, aber es ist legal.“ Als Beweis zieht er den Fahrzeugschein aus dem Schrank, ein dicker DIN A5 Ordner. Darin ist alles dokumentiert, Zulassungen für den Überrollkäfig, die Splitterschutzfolie und die Domstreben.

Das Wichtigste am Motorsport ist laut Zierl aber nicht das Auto, sondern die Erfahrung und mentale Stärke. „Der Kopf muss frei sein“, erklärt er. Als Vorbereitung auf ein Rennen sieht er sich Videos der Strecke im Internet an, fährt die Straße vorher ab, macht Notizen und Fotos. „Man braucht eine gute Streckenkenntnis, muss genau wissen, wo die Bremspunkte sind.“ Bergrennen sind ein Sprintlauf, die Strecken sind nur zwischen 1,5 und 3,5 Kilometer lang. Da muss jeder Handgriff sitzen, um so erfolgreich wie Oliver Zierl zu sein.

Sportporträt: Drei Fragen an Rennfahrer Oliver Zierl

Wen würden Sie gerne einmal kennlernen?

„Den Rallyefahrer Walter Röhrl. Ich bewundere ihn als Rennfahrer, Rallyefahrer und Testfahrer.“

Mit welcher Sportart können Sie gar nichts anfangen?

„Mit Dressurreiten und Synchronschwimmen.“

Was bringt Sie auf die Palme?

„Ich mag es nicht, wenn Rennfahrer automatisch in eine Schublade mit Rowdys gesteckt werden.“

