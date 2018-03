vor 30 Min.

So tickt Trampolinturnerin Jessica Pilz Lokalsport

Jessica Pilz ist eine erfolgreiche Trampolinturnerin, die ihre Erfahrungen auch als Trainerin weitergibt. Die 19-Jährige ist aber auch noch in anderen Bereichen voller Tatendrang

Von Peter Kleist

Sport ist ihr wichtig. Ja, man könnte fast sagen, der Sport bestimmt ihr Leben. Das erkennt man auch daran, wie die 19-jährige Jessica Pilz zum Interview erscheint: Nicht etwa mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auf Inlinern. „Mein Auto hab’ ich hergegeben, das brauche ich nicht. Den finanziellen Zuschuss nutze ich jetzt lieber für meine Wohnung“, erklärt der Teenager mit einem Lächeln.

Der Bewegungsdrang wurde Jessica Pilz offensichtlich in die Wiege gelegt. Schon als Kind habe sie jede Menge Energie gehabt, sei ständig herumgetobt, erzählt sie. Natürlich war auch ein Trampolin im Garten und das wurde ausgiebigst benutzt. „Irgendwann fanden meine Eltern dann, dass es aus Sicherheitsgründen besser wäre, ich würde das im Verein richtig lernen.“

Mit elf Jahren war es dann soweit: Sie begann beim TSV Friedberg intensiv mit dem Trampolinspringen und schnell erwies sich, dass sie viel Talent hatte. Bald folgten die ersten Wettbewerbe und Erfolge. Und die Liste der sportlichen Meriten, die sich Jessica Pilz erworben hat, ist lang: Zahlreiche schwäbische und bayerische Meistertitel sowohl auf dem großen als auch auf dem Doppel-Minitrampolin im Einzel oder Synchron und mit der Mannschaft finden sich da ebenso, wie Siege bei internationalen Pokalwettbewerben oder Spitzenplätze bei deutschen Meisterschaften und Turnfesten. Als ihre größten Erfolge bezeichnet sie die Siege bei bayerischen Einzelmeisterschaften sowie die Plätze fünf und sieben bei den deutschen Mannschafts-Titelkämpfen.

Eine schwere Verletzung stoppt die junge Trampolinturnerin

Ganz reibungslos verlief ihre Karriere aber nicht, im Gegenteil. Bei den bayerischen Meisterschaften 2014 zog sie sich in der heimischen TSV-Halle eine schwere Verletzung zu – einen doppelten Knöchelbruch. „Da war ich vielleicht zu ehrgeizig“, erzählt sie. „In der Pflicht hatte ich die Quali für die deutschen Meisterschaften geschafft und in der Kür war dann der erste Sprung schon schlecht, doch man muss ja durchturnen. Und dann folgte beim zweiten – einem Doppelsalto – eine unkontrollierte Landung und ich bin bös umgeknickt“ erinnert sich Jessica Pilz. Der Bruch musste geschraubt werden und es dauerte lange, bis sie wieder zu alter Stärke zurückfand. „Es braucht seine Zeit, bis die Kraft wieder da und die Angst wieder weg ist.“

In der Zeit, in der sie selbst nicht aufs Trampolin konnte, hat sie umso mehr als Trainerin beim TSV Friedberg mitgeholfen. „Ich konnte nicht daheim rumsitzen und die Tätigkeit als Trainerin hat mit gutgetan“, so Pilz. Schon als 14-Jährige machte sie den ersten Assistenzschein, mit 18 kam der C-Übungsleiterschein dazu. Nun soll noch der Kinderturnschein im „Parcours-Bereich“ folgen, also für Turnen ohne Geräte, dafür Springen, Laufen und Tricks im Freien. Pilz will ihre Erfahrungen weitergeben. „Titel reizen mich nicht mehr so, ich will den Kindern was beibringen und ihnen helfen, nicht die gleichen Fehler zu machen, die ich gemacht habe.“

Sportporträt: Jessica Pilz bewirbt sich für Fernsehshow

Doch auch ohne ständigen Wettkampfsport wird es dem sympathischen Teenager nicht langweilig – sie ist immer bereit, was Neues auszuprobieren. So auch die Teilnahme bei der RTL-Trampolin-Show „Big Bounce“. Das sei eine tolle Erfahrung gewesen, sagt sie – auch wenn sie dann schon sehr enttäuscht war, dass ihr „Run“ letztlich nicht im Fernsehen zu sehen war. „Wir hatten den schnellsten Lauf bei den Mädels und wurden nicht gezeigt, das hab’ ich nicht verstanden. Aber es wurden ja rund 80 Prozent aller Teilnehmer rausgeschnitten.“ Nichtsdestotrotz hat sie sich für die nächste Show, den „Ninja Warrior“, beworben und das Casting schon absolviert. „Da waren Kraft und Balance gefragt.“

Auch in seiner Freizeit liebt es das unternehmungslustige Mädchen, das schon immer seinen eigenen Kopf gehabt hat, sportlich: Sie geht Wandern, Bergsteigen, Klettern, Bouldern und Skifahren – und im Sommer auch Surfen. Zu Letzterem wird sie ab April auch viel Gelegenheit haben, stehen doch drei Monate Aufenthalt in Australien und Neuseeland an. Ab Herbst will sie für drei Jahre in Österreich Sportmanagement studieren – am liebsten in Salzburg. Auch beruflich will sie also mit Sport zu tun haben, ihr Leben mit Sport gestalten und eventuell in den Bereichen Gesundheit oder Tourismus arbeiten.

Und was macht sie, um einen Ausgleich zum Sport zu finden? „Ich male und zeichne ein bisschen und was ich wirklich mag, ist, mir bei Geschenken viel Mühe zu geben, um die individuell zu gestalten.“ Auch sportlich gibt es einen eher ruhigen Ausgleich zu den actiongeladenen Events: Golf. „Ich hab vor zwei Jahren damit angefangen und finde das ganz angenehm. Das ist ruhig und man muss sich konzentrieren.“ Auch da zeigt sie Talent: Ihr Handicap liegt derzeit bei 37.

