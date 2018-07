So tickt Turnerin Julia Roth

05.07.2018

Tunerin Julia Roth in ihrem Element: Am Barren präsentiert sich die 20-Jährige am liebsten. Die Friedbergerin hat aber noch eine weitere sportliche Leidenschaft.

Von Mareike König

Julia Roths Zeit als Turnerin dauert schon so lange an, wie es das Kinder- und Jugendturnen beim TSV Friedberg überhaupt gibt. Kurz nachdem sich die Abteilung vor gut 15 Jahren gründet hatte, ging Julia zum Schnuppertraining. Und dabei blieb es nicht: Die Fünfjährige zeigte Talent und besuchte fortan dreimal wöchentlich den Unterricht.

Dafür hat die 20-Jährige heute keine Zeit mehr. Sie studiert im zweiten Semester an der Universität Augsburg Lehramt für Mittelschulen. Ihr Hauptfach: Sport. „Momentan trainiere ich deshalb fast jeden Tag“, berichtet Julia Roth. Zwar nicht mehr Turnen, dafür aber Volleyball und Basketball. Zwei Sportarten, mit denen sie eigentlich immer auf Kriegsfuß stand. „Ich komme mit Bällen eigentlich überhaupt nicht zurecht. Meine größte Schwäche ist das Werfen“, sagt die 20-Jährige. Aber an der Uni war es nicht mehr möglich, sich um die ungeliebten Disziplinen zu drücken. „Mit Volleyball habe ich mich inzwischen ganz gut angefreundet.“ Eine Sache ist Roth aber aufgefallen: „Ich finde, beim Turnen sieht man relativ schnell Erfolge. Das ist beim Volleyball anders.“

Obwohl sich die Friedbergerin seit ihrem Abitur an der Fachoberschule vor allem auf das Studium konzentriert, turnt sie nebenher weiterhin auf hohem Niveau. Gemeinsam mit fünf weiteren jungen Frauen startet sie bei Gruppenwettbewerben in der Oberliga zwei. Mit ein paar ihrer Teamkolleginnen verbindet Julia eine ganz besondere Beziehung. „Wir haben damals vor 15 Jahren gemeinsam angefangen.“ Die Spezialdisziplinen der 20-Jährigen sind Boden und Barren. Letztere war schon immer Roths Stärke. Die Leidenschaft für die Übungen auf dem Boden kam erst später. Zum Trainieren hat die Gruppe allerdings wenig Zeit. „Meistens treffen wir uns nur unmittelbar vor den Wettkämpfen mal, um zu trainieren“, sagt sie. „Turnen hat sehr viel mit Technik zu tun. Ein bisschen wie Fahrradfahren. Wer das einmal kann, verlernt es eigentlich nie wieder.“ Trotzdem: Bevor Roth mit dem Leistungssport ein bisschen kürzertrat, stand am Ende jeder Übungseinheit eine halbe Stunde Krafttraining auf dem Plan. „Liegestützen, Sit-ups und Burpees. Wir haben es alle gehasst und immer laut geschimpft“, erinnert sich die angehende Lehrerin lachend.

Seit ihrem 14. Lebensjahr quält sie ihrerseits schon den Nachwuchs als Übungsleiterassistentin. Ehrenamtlich, dafür bekommt sie nur eine kleine Aufwandsentschädigung. Im kommenden Jahr möchte sie den Trainerschein C machen. Zwischen Studium, Wettkämpfen und Freizeit betreut die 20-Jährige jeden Freitag Drei- bis Neunjährige beim Kinderturnen. Dazu trainiert sie mittwochs in der TSV-Halle rund 20 Buben beim Kunstturnen. „Ich finde es schön, bei den Kindern die Erfolge zu sehen. Und den Stolz, wenn sie eine neue Übung gemeistert haben“, sagt Roth lächelnd. Ansonsten ist die Friedbergerin ruhig und zurückhaltend. Man muss ganz genau hinschauen, um herauszufinden, was sie bewegt. Sie trägt ein schwarzes Top, die Haare sind zu einem praktischen Pferdeschwanz gebunden.

Julia Roth: Das macht die angehende Lehrerin in ihrer Freizeit

Auch zu Zeiten als die 20-Jährige noch dreimal pro Woche trainierte, hatte sie nicht das Gefühl, zu wenig Freizeit zu haben. „Dienstag und Donnerstag waren immer meine freien Tage.“ Der große Vorteil: Viele Freundinnen turnten ebenfalls beim TSV. „So haben wir uns regelmäßig gesehen.“ Auch heute ist ihr die gemeinsame Zeit mit Freunden wichtig. Bei aller Sportlichkeit darf es zur Entspannung dann auch gerne mal einen Nachmittag auf der Couch geben. „Ich schaue gerne Serien – Game of Thrones oder Grey’s Anatomy zum Beispiel.“

Auf ihren Job als Lehrerin ist Roth jedenfalls gut vorbereitet. Sie weiß, wie herausfordernd Kinder sein können: „Manchmal verstehen sie nicht sofort, was man von ihnen will. Dann braucht man Geduld.“ Dazu sei der Lärmpegel manchmal schwierig auszuhalten. „Es waren schon 50 Kinder gleichzeitig beim Training.“ Die Friedbergerin ist sich allerdings voll bewusst: „Hier im Verein sind sie ja freiwillig. In der Schule müssen sie dann beim Sportunterricht mitmachen. Das wird sicher schwieriger.“

