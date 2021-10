Abschluss in Rehling

Turnier am Samstag auf der heimischen Anlage

Zum Abschluss der Saison gibt es am Samstag, 16. Oktober, im Soccerpark Rehling noch einen sportlichen Höhepunkt. Dann steht noch das Abschlussturnier in verschiedenen Klassen des Fußball-Golfs an.

Bei diesem Turnier auf der Rehlinger Anlage können Interessierte teilnehmen, es gibt Wertungsklassen bei den Männern, Frauen und Jugendlichen. Gespielt werden zwei Runden Einzelwertung, der Startschuss erfolgt am Samstag um 9 Uhr. Die Einweisung mit Regelerläuterungen ist für 8.45 Uhr angesetzt. Die Siegerehrung ist gegen 14.30 Uhr geplant. Auch Ranglistenspieler werden am Start sein, darunter die Vizeweltmeisterin Andrea Weidenegger, die sich in den bereits stattgefundenen Turnieren einen solch großen Vorsprung erarbeitet hat, dass ihr der Titel nicht mehr genommen werden kann.

Anmeldung für alle Interessentinnen und Interessenten ist noch bis Freitag 15 Uhr unter www.bfgt-bayern.de möglich. (at)