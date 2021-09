Das Runde muss ins Runde

Die deutschen Meisterschaften finden am Donnerstag und Sonntag auf der Anlage in Rehling statt. Auch ein heimisches Duo ist dabei. Das ist alles geboten

Die Fußballgolfanlage in Rehling, direkt am Lechrain unter Au und Scherneck gelegen, steht am kommenden Wochenende im Fokus der Öffentlichkeit. Auf der Anlage von Corinna Bauer werden an zwei Tagen die deutschen Meisterschaften im Fußballgolf ausgetragen.

Erstmals in der Geschichte dieser Meisterschaften werden die Titelkämpfe auf zwei Socceranlagen ausgetragen, was einen besonderen Grund hat. Ursprünglich hätten die nationalen Titelkämpfe Anfang Juni in Detmold (Nordrhein-Westfälischen) stattfinden sollen, was aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war. Daraufhin bewarb sich Rehling als neuer Ausrichter, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Wettbewerb an zwei Standorten ausgetragen wird. Dieser Vorschlag wurde vom Verband akzeptiert. Während in Rehling am Donnerstag die Teamwettbewerbe und Sonntag die Finalspiele im Einzel ausgetragen werden, finden in Zorneding (bei Vaterstetten) am Freitag die Doppelwettbewerbe und am Samstag die Vorrunden im Einzel statt. Der Startschuss fällt am Donnerstag um 10 Uhr auf der Socceranlage in Rehling, am Sonntag geht es bereits um 8 Uhr mit den Endspielen los. Zum Abschluss der Meisterschaften werden am späten Sonntagnachmittag am Lechrain die Sieger in den Disziplinen geehrt.

Für die Verantwortlichen in Rehling, allen voran Corinna Bauer mit ihrem Mann Toni und dem ganzen Team ist es eine Ehre, für diese deutschen Meisterschaften den Zuschlag bekommen zu haben. Insgesamt wird von Inzell im Süden der Republik bis Sassenburg in Niedersachsen an offiziell elf Standorten diese Trendsportart ausgeübt. Rehling ist die einzige Anlage mit verlegtem Rollrasen. Corinna Bauer blickt vor den deutschen Meisterschaften zurück auf die Anfänge in Rehling vor rund neun Jahren. Gesehen hatten die Bauers diesen Sport im Urlaub und schon bald wurde ihr Wunsch für eine eigene Anlage im Landkreis Aichach-Friedberg in die Tat umgesetzt. Besonders die weiblichen Fans dieser Ballsportart werden immer mehr, wie Corinna Bauer feststellt, auch sie selbst ist eine leidenschaftliche Soccergolfspielerin und wird bei den Titelkämpfen an den Start gehen.

Bezüglich der Hygieneregeln gibt es Entwarnung. Die Maskenpflicht entfällt und Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen auch keine Test- oder Impfergebnisse vorlegen. Insgesamt sind bis bereits an die 120 Starterinnen und Starter angemeldet, maximal können 144 ohne Altersbegrenzung teilnehmen. Ermittelt werden also die Besten in den Kategorien Einzel und Doppel, sowie der deutsche Vereinsmeister, bestehend aus Teams mit jeweils mindestens sieben Vereinsspielern. Bei den Einzelwettkämpfen gibt es insgesamt vier Durchgänge an zwei Tagen. Mit dabei sind auch die amtierende Weltmeisterin Laura Rolli aus Karlsruhe und Vizeweltmeisterin Andrea Weidenegger aus Mühldorf. Sie führt aktuell auch die bayerische Rangliste an. Zudem haben sich ein paar ausländische Soccerspezialisten angesagt. Chancen auf einen vorderen Platz hat auch der Anhauser Christoph von Bötticher, der sich auf der Anlage in Rehling zuhause fühlt und dort öfter trainiert.

An den beiden Wettbewerbstagen ist die Anlage in Rehling für den allgemeinen Spielbetrieb gesperrt. Geöffnet ist die Socceranlage noch im September und bis 24. Oktober jeweils am Donnerstag und Freitag von 13 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.