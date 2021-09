Soccergolf

Nach Deutscher Meisterschaft: Wird Rehling zum Soccergolf-Mekka?

Plus Die Veranstalter sehen in der deutschen Soccergolf-Meisterschaft einen großen Erfolg – und in der Rehlinger Anlage großes Potenzial. Weitere Groß-Events folgen.

Von Johann Eibl

Die Fußballgolfanlage in Rehling, die unter den Orten Au und Scherneck angesiedelt ist, befindet sich auf einem guten Weg, nicht allein Freizeitsportler aus unserer Region anzusprechen. Bei den deutschen Meisterschaften, die am vergangenen Wochenende am Lechrain und ebenso in Zorneding bei Vaterstetten im Osten von München ausgetragen wurden, hat sie Imagepflege betrieben – nicht allein bei den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mit Julia Huber verteilte der 2. Vorstand im Bayerischen Fußballgolfverein in einer Bilanz gegenüber unserer Redaktion reichlich Lob an die Veranstalter und an die Anlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

