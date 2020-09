vor 18 Min.

Speedway: Erik Bachhuber holt mit seinem Team den ADAC-Bayerncup

Speedwayfahrer Erik Bachhuber aus Obergriesbach kann sich beim Bayerncup mit seinem Team und über seine persönliche Top-Leistung freuen.

Speedwayfahrer Erik Bachhuber aus Obergriesbach hat mit seinem Team, dem MSC Olching, den ADAC-Bayerncup gewonnen. Dabei schloss der 16-Jährige die Rennserie als punktbester Fahrer ab.

Das zweite von drei Rennen musste im niederbayerischen Abensberg nach langem Regen abgebrochen werden. Bachhuber war zu diesem Zeitpunkt erst einen Lauf gefahren. Diesen beendete er als Sieger.

Bachhuber glänzt beim Heimrennen in Olching

Das letzte Rennen fand auf der Heimbahn in Olching statt. Die sechs Fahrer des MSC machten einen Zwei-Punkte-Rückstand auf den BBM München gut. Bachhuber holte in der 500er-Klasse die maximale Ausbeute von zwölf Punkten und trug erheblich dazu bei, dass der Pott zum dritten Mal in Folge geholt wurde. (AZ)

