12:52 Uhr

Speedwayfahrer Erik Bachhuber darf wieder starten

Der Obergriesbacher Rennfahrer fährt seine ersten Trainingsrunden und freut sich auf sein Debüt in der 500er-Klasse. Der 16-Jährige hat erneut viel vor.

Seit rund zwei Wochen drehen sich die Räder auch bei den Speedwayfahrern wieder. Nach der Corona-Zwangspause wurden in vielen Bundesländern die Strecken unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder freigegeben. In Bayern können die Motorsportler erst in den nächsten beiden Wochen wieder trainieren. Deshalb drehte der Obergriesbacher Erik Bachhuber auch außerhalb des Freistaates seine Runden.

„Endlich wieder fahren. Ich bin soviele Runden am Stück gefahren, bis der Tank leer war“, beschreibt der 16-Jährige seine ersten Meter nach der Zwangspause und fügt hinzu: „Ich habe zwar etwas für meinen Körper und auch meine mentale Stärke getan, aber auf dem Bike sitzen ist einfach viel besser.“

Speedway: Bachhuber startet eine Klasse höher

Am Samstag, 6. Juni, darf Bachhuber dann erstmals in diesem Jahr gegen die Konkurrenz fahren. Insgesamt gehen 16 Fahrer an den Start. In Meißen (Eifel) absolviert der 16-Jährige dann sein erstes Rennen in der 500er-Klasse überhaupt. Wie der restliche Rennkalender aussieht, steht derzeit noch nicht fest. Aus den insgesamt geplanten 28 Rennen wird vermutlich nichts werden. Die meisten hätte der 16-Jährige in Slowenien und Italien bestreiten sollen.

Im vergangenen Jahr feierte Bachhuber in der 250er-Klasse den Deutschen Meistertitel. Auch in der höheren Klasse will er sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. (AZ)

Themen folgen