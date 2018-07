16:55 Uhr

Spiel, Satz und Meisterschaft Lokalsport

Die Pöttmeser Frauen holen sich den Titel durch einen Kantersieg. Auch die Stotzarder Spielerinnen haben Grund zum jubeln

Die Tennissaison ging zu Ende und am abschließenden Spieltag fielen die letzten Entscheidungen. Sektkorken knallten sowohl in Pöttmes, Aichach, Unterschneitbach und Stotzard.

TC Aichach

DamenI Der TCA sicherte sich durch Einzelsiege von Franca Maiterth, Katrin Storr, Carolin Strobl, Julia Schubert und Julia Hadwiger gegen Lechhausen schon früh den Sieg. In der Doppelrunde konnte ebenfalls die Mehrheit punkten, nur das Doppel der Paarung Schubert/Hadwiger unterlag.

DamenII Die Partie gegen den TC Motzenhofen verlief noch klarer. Nach spannenden Matches freuten sich Hannah Leopold, Anna Gulden, Daniela Reichhold und Lara Leis über ein klares 6:0.

HerrenII Die Zweite bestätigte die Tabellenführung durch ein 5:1 in die DJK Langenmosen II. Patrick Hurler, Harry Borosch und Leo Predasch freuen sich über die Meisterschaft in der Kreisklasse 4.

Herren40 Nur knapp unterlag der TCA in der Bezirksklasse 1 beim TC Fünfstetten. Walter Schenkl und Reinhold Brosi behielten die Nerven und entschieden die Matchtiebreaks für sich. Auch Alois Kaupp konnte einen Zähler holen. In den Doppeln siegten nur Mirko Michalewicz und Alois Kaupp, womit die 4:5 Niederlage feststand.

Herren55 Ein überragender Erfolg gelang dem TC Aichach: Die Herren 55 ziehen als erste Mannschaft des Vereins in die Bayernliga ein. (maif)

Junioren I TCA – TC Meitingen 6:0

Punkte Alex Leischner, Benedikt Eigner, Sebastian Kühnruß, Lorenz Davideit

Junioren II TCA – TC Motzenhofen 2:4

Punkte David Käuferle, Leo Clauss

Knaben Nördlingen – TCA 1:5

Punkte Fritz Clauss, Paul Davideit, Rafael Konrad, Clauss/Davideit, Konrad/Louis Bleis

Bambini TCA – SC Oberbernbach 6:0

Punkte Tim Selig, Talia Istanbullu, Lena Kratzenberger, Joschua Dorn gaben bei ihrem 6:0

BC Adelzhausen

Herren50 Im letzten Heimspiel gab es einen 6:3-Erfolg gegen den SV Untermeitingen. Wolfgang Gerber geriet in Rückstand, steigerte sich dann und gewann. Gebhard Brosi nutzte seine Chancen und setzte sich klar durch. Josef Kettner spielte seine Stopps und Lobs wie gewohnt und gewann sicher. Auch Manfred Horgai ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und setzte sich durch. Nach einer 4:2 Führung nach den Einzeln, konnten die Doppel beruhigt angegangen werden. Mit ihrer geänderten Doppelaufstellung hatten die Adelzhauser diesmal die besseren Karten. Wolfgang Gerber und Gebhard Brosi sowie Rudi Aust und Josef Kettner waren erfolgreich. Manfred Horgai und Michael Rödig verloren ihr Match knapp. Mit diesem Sieg sicherten sich die Adelzhauser einen Platz im Tabellenmittelfeld. (AN)

TSV Kühbach

MädchenU14 Die Mädchenmannschaft musste sich im letzten Spiel gegen den Tabellenführer TC Friedberg geschlagen geben. Elisa Dolezal, Alina Seitz, Lena Ilaz, Lea Schoder, Charlotte Kühnl und Laura Clauß landeten dennoch auf dem dritten Platz in der Bezirksliga. (bs)

SC Oberbernbach

Damen Gegen den TSV Schiltberg gab es ein 2:4. Beate Ullmann und Franziska Scherer gewannen ihre Einzel.

Herren Der SCO verlor sein letztes Punktspiel beim TSV Thierhaupten mit 2:7. Philipp Kneißl gewann sein Einzel und sein Doppel mit Lukas Ullmann.

Bambini TCA – SCO 6:0

Junioren SV Unterschneitbach – SCO 6:0

TSV Pöttmes

DamenI Im letzten Spiel gegen den TC Rot-Weiß Rain wollten es die Pöttmeserinnen wissen und präsentierten sich in bester Form. Auch ohne ihre Nummer eins, Marketa Patzenhauerova, konnten alle Spiele gewonnen werden. Marina Mörmann,, Manuela Schmidt, Jessica Schlaegel, Corinna Zappe, Lena Wagner und Susanne Schmidmair siegten. Auch die Doppel waren dann nur noch Formsache und am Ende stand ein 9:0. Damit waren die Meisterschaft und der Aufstieg in die Bezirksklasse 1 perfekt.

DamenII Der TSV holte sich Platz zwei durch ein 7:2 über den SV Holzheim. Isabell Eltschinger, Julia Wegele, Martina Breitsameter, Elena Dollinger und Ulrike Grauvogl konnten ihre Einzel gewinnen. Die Tür Richtung Aufstieg in die Kreisklasse 1 ist damit noch auf. (AN)

SG Rehling/Aindling/Langweid

Herren65 Mit erheblichen personellen Problemen ging es zu zwei Auswärtsspielen. In Mertingen unterlag die SG 2:4. Willi Dell gewann sein Einzel. Mit Wolfgang Reichmann gab es einen Doppelerfolg. Iin Heimertingen gab es einen 0:6-Pleite .Die SG belegt in der Abschlusstabelle der Freizeitdoppelrunde Platz drei. (AN)

TSV Sielenbach

Herren50 Nach den Einzeln stand es bereits 5:1 durch Siege von Manfred Gründl, Martin Neumeyr, Jürgen Spreitzer, Erwin Speckner und Josef Achter stand es bereits 5:1 für den TSV gegen den TC neusäß. Den sechsten Punkt holte das Doppel Manfred Gründl und Martin Neumeyr. Durch diesen 6:3 Sieg im letzten Punktspiel belegte Sielenbach mit 8:6 Punkten den vierten Tabellenplatz in der Bezirksklasse 1. (spe)

DJK Stotzard

Damen Mit einem 6:0 in Willprechtszell sicherte sich die DJK ungeschlagen die Meisterschaft. Dies stand bereits nach den gewonnenen Einzeln von Maria Hosemann, Jennifer Braun, Sibylle Müller und Julia Lintner fest. Beide Doppel mit Hosemann/Braun und Müller/Lintner gingen ebenfalls an die DJK..

Herren Die DJK verlor auf eigenem Platz gegen Unterwittelsbach mit 1:5. Den Ehrenpunkt holte Thomas Irrgang. Zwei Spiele gingen erst im Match-Tiebreak an den Gegner. Am Ende belegen die Herren den vierten Tabellenplatz.

Herren 40 Nach einem 4:2 gegen Bonstetten ist die DJK Vizemeister. Die Punkte für Stotzard holten Norbert Schessl, Roland Braun und Ulrych Wojciech sowie im Doppel Wojciech/Günter Braun.

SV Unterschneitbach

Herren30 Der SVU verlor sein letztes Spiel beim Meister TC Dillingen mit 2:7. Nur Thomas Wagner punktete im Einzel, die Doppel wurden nicht mehr ausgespielt. Am Ende steht Platz vier in der höchsten schwäbischen Spielklasse. (gs)

Junioren 18 SVU – SC Oberbernbach 6:0

Punkte Tim Rauscher, Maxi Leis, Andre Rachner, Lukas Baier, Mario Rachner/Leis und Thomas Baier/L. Baier

Juniorinnen 18 SVU – Donaumünster 2:4

Punkte Lena Widmayr, Sarah Mayer/Leonie Bergmüller

Knaben 16 SVU – Brandl-Neuburg 0:6

Knaben 14 TC Siebentisch II – SVU 1:5

Punkte Mario Rachner, Thomas Baier, Emilian Eichner, Rachner/Baier, Luca Greifenegger/Eichner

Mädchen 14 TSV Inchenhofen – SVU 4:2

Punkte Jasmin Lichtenstern, Alexa Schmaus/Sophia Janisch

Bambini 12 SVU – Willprechtszell 5:1

Punkte Jona Wolf, Max Schoder, Kilian Ostermaier, Wolf/Schoder und Ostermaier/Tim Mahl

TC Wittelsbach

Herren Mit einem 5:1 gegen die DJK Stotzard beendet der TCW die die Punktspielrunde auf Rang zwei. Ihre Einzel sowie beide Doppel gewannen Benedikt Eigner, Stefan Greppmair und Daniel Lasnig.

Herren40 Knapp ging es gegen den TC Rot-Weiß Gersthofen II zu. Thomas Schlötzer und Dietmar Wirtz konnten Ihre Einzel gewinnen, sodass es mit einem Gleichstand in die Doppel ging. Gerhard Seideneder und Gregor Deisser gewannen im Matchtiebreak 10:8. Reinhold Einer und Dietmar Wirtz gaben den Matchtiebreak mit 3:10 ab, sodass es am Ende 3:3 stand.

Herren60 Der TCW unterlag dem TC Burgheim 2:4. Hubert Kreutmayr setzte sich im Einzel durch. Günther Faltus und Claus Dinauer gewannen ihr Doppel.

Junioren 18 TCW – TSV Pöttmes 6:0

Punkte Daniel Lasnig, Benjamin Haas, Christoph Kugler, Stefan Schmach

Knaben 14 TCW – TC Friedberg III 2:4

Punkte Johannes Lechner, Leon Jung

Bambini TCW – TV Hörzhausen 0:6

Themen Folgen