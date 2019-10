13:32 Uhr

Spielertrainer Frank Mazur verlässt Alsmoos-Petersdorf

Der 40-Jährige und der Fusionsklub trennen sich im Sommer. Warum beide Seiten damit gut leben können und der Zeitpunkt gut ist.

Von Sebastian Richly

Nach drei Spielzeiten wird Trainer Frank Mazur im Sommer den SSV Alsmoos-Peterdorf verlassen. Der 40-Jährige sucht dann eine neue Herausforderung, der Zeitpunkt wurde von Verein und Coach bewusst gewählt.

„So haben beide Seiten Planungssicherheit und können sich in Ruhe umschauen“, so Mazur, der versichert: „Der SSV ist ein super Verein. Es hat mit sehr viel Spaß gemacht und bis jetzt waren wir auch erfolgreich. Ich habe hier auch viele Freunde gefunden.“ Warum der Coach dann wechselt? Mazur: „Ich finde, dass drei Jahre genug sind. Dann wird es für einen Trainer immer schwieriger, den Spielern neue Impulse zu geben. Alles schläft etwas ein. Es läuft sehr positiv und ich will im Guten auseinandergehen, weswegen für mich der Sommer optimal ist.“

Wird Frank Mazur wieder Spielertrainer?

Auch der Sportliche Leiter des SSV Frank Echter sieht das so: „Nach drei Jahren wird es für einen Trainer schwierig. Wir wollen im Sommer mit einem neuen Trainer frischen Wind reinbringen und neue Reize setzen. Das ist legitim“, so Echter, der betont: „Wir haben uns in der Kreisliga etabliert. Frank hat tolle Arbeit geleistet. Die wollen wir jetzt mit einem neuen Coach fortführen.“

Bis Sommer fortführen will aber auch Mazur seine Arbeit, denn bis dahin gibt es noch einige Spiele in der Kreisliga Ost zu absolvieren. Aktuell steht der SSV auf Platz drei der Tabelle. „Ich will mich hier möglichst erfolgreich verabschieden und eine intakte Mannschaft übergeben.“ Wie es für den 40-Jährigen im Sommer weitergeht, steht noch nicht fest: „Ich will auf jeden Fall weiter als Trainer arbeiten. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und auf den Platz muss ich da nicht mehr unbedingt. Alles Weitere werden wir sehen.“

