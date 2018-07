Spielt Schiltberg den Pokalschreck?

vor 24 Min.

Fußball-Toto-Pokal:B-Klassist empfängtAlsmoos-Petersdorf

In der ersten Runde im Toto-Pokal hat es schon die ersten Überraschungen gegeben. Etwa beim Derby zwischen dem TSV Schiltberg und dem TSV Sielenbach. In diesem Fall siegte der Außenseiter Schiltberg nach Elfmeterschießen mit 7:5. Heute Abend (18.30 Uhr) will sich der TSV erneut als Pokalschreck präsentieren.

Dem Team von Trainer Dominik Bichler steht in Runde zwei allerdings ein harter Brocken bevor: Der Kreisligist SSV Alsmoos-Petersdorf ist zu Gast in Schiltberg. Und SSV-Trainer Frank Mazur nimmt den Absteiger nicht auf die leichte Schulter: „Wir nehmen Schiltberg natürlich ernst. Als Kreisligist wollen wir uns gegen einen unterklassigen Gegner gut präsentieren und nicht blamieren.“ Der Toto-Pokal sei für Mazur allerdings nicht viel mehr als eine Testphase. „Wir nehmen die Sache nicht ganz so ernst, sondern nutzen die Pokalspiele dafür, Spielern Einsatzzeit zu geben, die bisher noch nicht so lange auf dem Rasen gestanden haben.“

Schiltbergs Coach Dominik Bichler wittert daher seine Chance: „Einfach wird das sicher nicht, aber wir haben keine Angst.“ Seine Mannschaft habe nichts zu verlieren und könne demnach befreit ins Spiel gehen. „Vielleicht gelingt uns ein schneller Konter, und mit etwas Glück sorgen wir für die nächste Überraschung.“ (lot)

