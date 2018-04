16:32 Uhr

Spitzenduo marschiert weiter Lokalsport

Türkspor Aichach und TSV Schiltberg kassieren auswärts jeweils klare Niederlagen.

Keine Blöße gaben sich die beiden Führenden in der A-Klasse Aichach. Es gab auch den ein oder anderen Kantersieg.

Wulfertshausen – Hammersch. 1:0

Tor 1:0 Würsching (20.) Gelb-Rot Weihers (72.) Zuschauer 50.

Rinnenthal II – Hollenbach II 1:0

Der Treffer des Tages fiel bereits in der ersten Minute. Julius Luther zog aus spitzem Winkel ab. Hollenbach vergab mehrmals die Chance zum Ausgleich. Nach dem Wechsel kam Rinnenthal besser ins Spiel, verpasste aber den zweiten Treffer.

Tor 1:0 Luther (1.) Zuschauer 80.

Laimering-Rieden – Bachern 2:1

Bachern konnte nicht an die zuletzt starken Auftritte anschließen. Vielmehr übernahm Laimering-Rieden das Kommando und führte schon nach zehn Minuten durch einen Treffer von Thomas Nöbel auf Zuspiel von Christoph Haas. Tobias Rohrer glich für die überheblichen Gäste aus. Nach dem Wechsel bediente Nöbel den schnellen Haas, der zum 2:1-Endstand traf. Rot sah Tobias Fritsch, der Benjamin Tränkl unfair bremste.

Tore 1:0 Nöbel (10.), 1:1 Rohrer (30.), 2:1 Haas (68.) Rot Tobias Fritsch (87./SFB) Zuschauer 80.

Mauerbach – Ecknach II 3:0

Zu hoch viel der Mauerbacher Heimsieg aus, denn die Gäste waren über weite Strecken besser im Spiel. Marco Fürst gelang in der 12. Minute die Führung. Zwanzig Minuten vor dem Ende erhöhte Stefan Zwerenz nach einen Eckball von Marco Fürst per Kopf auf 2:0 und Fürst machte den 3:0-Endstand per Strafstoß perfekt.

Tore 1:0 Fürst (12.), 2:0 Zwerenz (70.), 3:0 Fürst (86.) Zuschauer 80.

Weilach – Türkspor Aichach 7:1

Der Gast aus Aichach kam zunächst besser ins Spiel und führte durch einen Treffer von Merih Yilmaz. Der rüttelte die Heimelf richtig wach. Roland Appel drehte die Partie mit zwei Treffern. Simon Demmelmair legte das dritte Tor nach, ehe Appel auf 4:1 stellte. Mathias Wollesack verwandelte einen Strafstoß; Celasun Övet wurde mit der Ampelkarte vom Feld geschickt. Appel und Georg Demmelmair stellten den Endstand her.

Tore 0:1 Yilmaz (13.), 1:1 Appel (22.), 2:1 Appel (49.), 3:1 S. Demmelmair (50.), 4:1 Appel (65.), 5:1 Wollesack (73.), 6:1 Appel (83.), 7:1 G. Demmelmair (87.) Gelb-Rot Övet (73., Türkspor) Zuschauer 100.

FC Tandern – TSV Schiltberg 5:0

Der TSV Schiltberg hatte ersatzgeschwächt in Tandern nichts zu bestellen. Dominik Glas erzielte die Führung. Jonas Kölbl schob den zweiten Treffer nach einer Stunde nach, als die Schiltberger bereits in Unterzahl agierten. Josef Lechner sah kurz vor dem Seitenwechsel Gelb-Rot. Torsten Stemate erhöhte mit einem Foulelfmeter und Moustapha Dieng traf nach Doppelpass mit Stemate zum 4:0. Mit einen Distanzschuss machte Hannes Winter der 5:0-Heimsieg perfekt. (r.r)

Tore 1:0 Glas (12.), 2:0 Kölbl (60.), 3:0 Stemate (80.), 4:0 Dieng (83.), 5:0 Winter (86.) Gelb-Rot Lechner (40./TSV) Zuschauer 90.

