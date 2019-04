00:03 Uhr

Spitzenspiel

Primus Tandern trifft auf Verfolger Obergriesbach. Aindling II gefordert

Die Spielrunde neigt sich in die entscheidende Phase. Sechs Spieltage stehen noch auf dem Plan – am Samstag eröffnet der TSV Aindling II diesen mit einem Heimspiel.

Der hat es in sich, denn die Thomas-Grammer-Elf erwartet mit dem TSV Hörzhausen einen unangenehmen Gegner. Die Gazdag-Elf hat nach der Winterpause noch kein Spiel abgegeben. Mit vier Siegen und einem 2:2 gegen den SV Obergriesbach sammelte der SV Hörzhausen 13 Punkte und kletterte damit auf den vierten Rang. Der Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz beträgt aber immer noch beachtliche 13 Punkte. Dennoch gilt es, für den TSV Aindling wachsam zu sein. Im Kampf um den zweiten Platz, den der SV Obergriesbach mit drei Punkten Vorsprung auf Aindling II belegt, darf sich die Truppe um Torjäger Markus Kurz (21 Treffer) keinen Ausrutscher erlauben. Bei den Gästen hat Mateen Obey sein Visier mit 19 Toren am besten eingestellt. Gerade gegen die zweiten Teams in der A-Klasse ist der SV Hörzhausen bestens ausgelegt. Fünf der insgesamt sechs Begegnungen in der Rückrunde bestritt man siegreich – fehlt nur noch der TSV Aindling II, der aber als Tabellendritter diese Serie endlich knacken möchte. SVH-Coach Alexander Gazdag fährt mit breiter Brust ins Stadion am Schüsselhauser Kreuz: „Meine Jungs liefern derzeit voll ab.“

Am Ostermontag steigt dann in Tandern das Gipfeltreffen. Der Spitzenreiter trifft auf Verfolger Obergriesbach. Mit einem Heimerfolg würde sich der Vorsprung auf zwölf Zähler vergrößern, und der Aufstieg wäre fast in trockenen Tüchern. Davon geht in der A-Klasse die Konkurrenz aus. Auch SVO-Spielertrainer Sebastian Kinzel, mit 24 Treffern der führende in der Torschützen-Liste, sieht den FCT schon auf der Zielgeraden. „Die verlieren heuer kein Spiel.“ Dennoch hofft der Aufsteiger, dem bislang ungeschlagenen Tabellenführer die erste Pleite beizubringen. (r.r)

