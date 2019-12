vor 11 Min.

Sportfreunde feiern den Turniersieg

Bei den Landkreisvorrunden in Friedberg löst Gastgeber Fahrkarte für Endrunde

Von Peter Kleist

Eines vorneweg: Es waren keine fußballerischen Leckerbissen, welche den Zuschauern am letzten Samstag im Advent bei den beiden Vorrundenturnieren zur Landkreismeisterschaft im Futsal aufgetischt wurden. Das Niveau in der Friedberger Max-Kreitmayr-Halle hielt sich über weite Strecken im überschaubaren Bereich. Eines muss aber im gleichen Atemzug genannt werden: Die vier Teams, die sich schließlich die Fahrkarten zur Endrunde sicherten, holten sich diese Tickets zurecht. Für die Landkreisendrunde am Samstag, 28. Dezember, in Dasing sind qualifiziert: FSV Inningen, Alba Augsburg, SF Friedberg und Türk JKV.

Dabei sorgte im Turnier am Nachmittag Gastgeber Sportfreunde Friedberg für die positive Überraschung. Die Friedberger gewannen das „Turnier 3“ und das auch zurecht. Trainer Wolfgang Marzini freute sich, fand aber auch ein paar Haare in der Suppe. „Der Zuschauerzuspruch war schon enttäuschend schwach. Zudem war das Niveau sehr mäßig und enttäuscht war ich auch vom Auftritt von Türkspor Augsburg“, meinte Marzini. Der Bayernligist aus der Fuggerstadt kam mit einer mehr als nur gemischten Mannschaft nach Friedberg und fiel mehr durch Diskussionen mit den Unparteiischen als mit fußballerischen Glanzpunkten auf.

Die Sportfreunde hatten schon nach zwei Spielen das Halbfinale in der Tasche. Nach den beiden 3:1-Siegen gegen Hammerschmiede und Oberhausen war den Friedbergern schon vor dem letzten Gruppenspiel Platz eins nicht mehr streitig zu machen. Und prompt setzte es im letzten Spiel gegen die bis dahin punktlose TSG Hochzoll eine 1:2-Niederlage. Doch im Halbfinale rückten die Friedberger mit einem sicheren und verdienten 3:0 gegen den Kissinger SC die Verhältnisse wieder zurecht und schafften den Einzug ins Finale. Im Endspiel schließlich trafen die Friedberger auf den Türk JKV Augsburg. Die Elf des Türkischen Jugend-Kultur-Vereins war eine der positiven Überraschungen des Turniers. Vor allem spielerisch wusste das Team zu gefallen. Im Halbfinale gegen Hammerschmiede hatte der A-Klassist dann beim 3:1 nach Sechsmeterschießen auch das nötige Quäntchen Glück. Das Finale war ausgeglichen und der „goldene Treffer“ beim hauchdünnen 1:0-Sieg gelang Valentin Schnur schon in der sechsten Minute. In der Vormittagsgruppe stand der TSV Friedberg schon mit einem Bein im Finale – aber eben nur mit einem Bein. Zehn Sekunden vor der Schlusssirene im Halbfinale kassierte die Truppe von Markus Specht das 2:2 gegen Alba Augsburg.

