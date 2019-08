vor 22 Min.

Sportler des Monats: Hartmann liegt vorne

Torhüter liegt knapp vor Schützin Anni Birkmeir und Tennisspieler Wolfgang Gerber

Endspurt bei der Wahl zum AN-Sportler der Monate Juni und Juli. Noch bis Donnerstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben.

Zur Wahl stehen Tennisspieler Wolfgang Gerber. Sportschützin Anni Birkmeir und Fußball-Torhüter Florian Hartmann. Bislang liegen die Nominierten sehr eng beieinander. Am Montagabend führte Florian Hartmann, der ab dieser Saison für die U19 des FC Stätzling zwischen den Pfosten steht, in der Gesamtwertung der drei Abstimmungskanäle mit 54 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei liegt Sportschützin Anni Birkmeir (Paartal Aichach) mit 29 Prozent vor Tennisspieler Wolfgang Gerber (BC Adelzhausen) mit 17 Prozent. Obwohl schon viele Stimmen abgegeben wurden, ist noch lange nichts entschieden. Besonders bei der Abstimmung per SMS und den Anrufen geht es eng zu. Hier liegt der 17-jährige Florian Hartmann (56 Prozent) nur ganz knapp vor Anni Birkmeir (44). Die 56-Jährige, die normalerweise in der Bezirksoberliga für die Almenrauschschützen aus Willprechtszell am Schießstand steht und für die Paartal Schützen bayerische Meisterin wurde, liegt auch bei der Telefonabstimmung auf Rang zwei. Online steht Wolfgang Gerber, der bei den Kreismeisterschaften gleich zwei Titel abgeräumt hat, dicht hinter Hartmann, der neben der Nominierung für die Bayernauswahl auch den Landkreispokal gewann. Der Endspurt hat begonnen und alle Kandidaten können noch gewinnen. Noch ist nichts entschieden. Sie können bis Donnerstag mitmachen (siehe Infokasten). (sry-)

