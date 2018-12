18.12.2018

Sportler des Monats: Sassnink hat die Nase knapp vorne Lokalsport

Läuferin liegt beim Zwischenstand vor Dawid Walecki und Viktor Baumbach. Noch ist nichts entschieden

Aichach-Friedberg Endspurt bei der Wahl zum Sportler des Monats November. Noch bis Donnerstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben. Zur Wahl stehen diesmal Luftpistolenschütze Viktor Baumbach (Grüne Eiche Schönbach), Ringer Dawid Walecki (TSV Aichach) und Läuferin Hannah Sassnink (LC Aichach). Sie haben es in der Hand, indem Sie für Ihren Favoriten abstimmen.

Am Montagabend lag die 32-jährige Läuferin in der Gesamtwertung der drei gleichberechtigten Abstimmungskanäle mit 62 Prozent der Stimmen vorne. Es folgen Ringer Dawid Walecki (36 Prozent) und Luftpistolenschütze Viktor Baumbach (zwei Prozent). Obwohl schon viele Stimmen abgegeben wurden, ist nichts entschieden. Sassnink liegt bei der Online-Abstimmung mit insgesamt mehr als 4000 Stimmen vorne. Walecki liegt in dieser Kategorie aber noch in Schlagdistanz. Ähnlich verhält es sich bei der SMS-Abstimmung, bei der die Aichacherin ebenfalls vorne ist. Anders verhält es sich bei der Telefon-Abstimmung. Hier hat der Ecknacher Ringer die Nase vorne. Der 16-Jährige führt in dieser Kategorie das Feld mit fast 60 Prozent der Stimmen. Es deutet sich ein spannendes Abstimmungsfinale an. Alle drei sind das in ihren Sportarten gewohnt. Für Viktor Baumbach, der sich den Gaumeistertitel sicherte und mit seinem Schönbacher Team den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte, entscheiden oft wenige Millimeter über Sieg und Niederlage am Schießstand. Bei Dawid Walecki, der trotz seiner erst 16 Jahre schon bei den Erwachsenen zum Stammpersonal zählt und zusammen mit den Landesligaringern des TSV Aichach Platz zwei erreicht, geht es bei den Duellen auf der Matte um jeden Zentimeter Platz, um die beste Ausgangsposition zu haben. Auch bei Läuferin Hannah Sassnink, die im November bei den Crossläufen stark unterwegs war, geht es häufig eng zu.

Noch ist nichts entschieden. Bis Donnerstag kann sich das Klassement noch gehörig verändern. Sie können mitbestimmen, wer sich dann über den Titel Sportler des Monats freuen kann. (sry-)

