29.10.2019

Sportler des Monats: Schwarzmaier liegt vorne

Kartfahrer führt vor Fußballer Maximilian Schacherl und Ringer Julian Bräuer. Noch bis Donnerstag können Sie mitmachen

Von Sebastian Richly

Endspurt bei der Wahl zum AN-Sportler der Monate August und September. Noch bis Donnerstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben.

Zur Wahl stehen Ringer Julian Bräuer, Kartslalomfahrer Elias Schwarzmaier und Fußballer Maximilian Schacherl. Bislang liegen die Nominierten eng beieinander. Am Montagabend führte Elias Schwarzmaier in der Gesamtwertung der drei Abstimmungskanäle mit 67 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei liegt Fußballer Maximilian Schacherl (FC Affing) mit 29 Prozent vor Ringer Julian Bräuer (TSV Aichach) mit vier Prozent. Obwohl schon viele Stimmen abgegeben wurden, ist noch lange nichts entschieden. Besonders bei der Abstimmung im Internet und der SMS-Abstimmung geht es eng zu. Online liegt der Zwölfjährige Elias Schwarzmaier (60 Prozent) knapp vor Max Schacherl (44). Der 25-Jährige, der für den FC Affing in der Bezirksliga Nord auf Torejagd geht, ist auch beim SMS-Voting dem führenden Schwarzmaier auf den Fersen. Hier kommt Schacherl auf 41 Prozent, Schwarzmaier auf 54. Auch Ringer Julian Bräuer, der maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Aichacher Landesliga-Ringer hat, kann noch aufholen. Der 16-Jährige ringt seit rund einem Jahr wieder, gehört aber schon jetzt zu den Leistungsträgern.

Der Endspurt hat begonnen und alle Kandidaten können noch gewinnen. Noch ist nichts entschieden. Sie können bis Donnerstag mitmachen (siehe Infokasten). Der Sieger der Monatswahl qualifiziert sich für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres – Ende des Jahres treten alle Monatssieger gegeneinander an.

