Sportler des Monats: Thomas Wolf freut sich auf der Baustelle

Thomas Wolf (am Ball) hat großen Anteil am Höhenflug der Volleyballer des TSV Inchenhofen. Deshalb wählten ihn unsere Leser zum AN-Sportler des Monats.

Der Volleyballer des TSV Inchenhofen erfährt per Telefon von seinem Sieg. Der 29-Jährige setzt sich gegen Viktoria Haberer und Benedikt Herz durch.

Von Sebastian Richly

Verfolgen konnte Thomas Wolf das Ende der Abstimmung zum AN–Sportler des Monats Januar nicht, denn der 29-Jährigen war gerade auf der Baustelle – genauer gesagt war der Volleyballer gerade dabei einen Fußboden zu verlegen. „Das mache ich nebenberuflich“, so der Aindlinger, der deshalb von Ehefrau Simone über seinen Sieg bei der Abstimmung der Aichacher Nachrichten am Telefon informiert wurde. „Ich habe mich sehr gefreut, dass es gereicht hat.“ Der Volleyballer, der für den TSV Inchenhofen in der Bezirksklasse auf Punktejagd geht, siegte vor Tischtennisspielerin Viktoria Haberer ( TSV Aichach) und Basketballer Benedikt Herz (TSV Aichach).

Bereits beim Zwischenstand am Montagabend lag der Berufsfeuerwehrmann, der in München arbeitet, in Front. „Ich habe allen Bescheid gegeben. Natürlich den Teamkollegen und der Inchenhofener Damenmannschaft. Auch Freunde und Kollegen habe ich informiert, wobei am meisten aber sicher die Familie gemacht hat. Welche Kreise das gezogen hat, kann ich gar nicht sagen.“ Auch die Konkurrenz trommelte im Endspurt nochmals kräftig die Werbetrommel, doch sein Vorsprung hielt. Der Aindlinger lag mit 68 Prozent der Gesamtstimmen in Front. Besonders bei den Kanälen Telefon und SMS hatte der 19-Jährige die meisten Leser auf seiner Seite und entschiede die beiden Abstimmungskanäle mit deutlichem Vorsprung für sich. Bei der SMS-Abstimmung sicherte sich Basketballer Benedikt Herz Rang zwei, beim Telefon landete Tischtennisspielerin Viktoria Haberer auf Platz zwei. Die Zwölfjährige siegte auch bei der Online-Abstimmung. Mehr als 800 Nutzer stimmten für das Talent des TSV Aichach ab. Das bedeuteten 53 Prozent der Stimmen im Internet. Wolf kam hier auf Platz zwei mit rund 450 Stimmen.

Sportler des Jahres: Thomas Wolf ist erster Kandidat

Für die Schrobenhausenerin reichte es aber in der Endabrechnung nur noch für Platz zwei (22 Prozent der Gesamtstimmen). Die Zwölfjährige kämpft mit dem zweiten Mädchenteam des TSV Aichach in der Bezirksklasse um die Meisterschaft. Sie hat im Januar alle ihre neun Einzelpartien gewonnen. Benedikt Herz holte zehn Prozent der Stimmen. Der 2,02 Meter große Center des TSV Aichach, der mittlerweile in Augsburg wohnt, war maßgeblich am Höhenflug der Korbjäger im Januar beteiligt.

Am Ende jubelte aber Thomas Wolf, der im Sommer das zweite Mal Vater wird. Durch den Sieg ist der Aindlinger für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres nominiert. 2020 ist der Volleyballer nun der erste Kandidat für die Abstimmung. In den kommenden Monaten suchen die Aichacher Nachrichten die weiteren Kandidaten, die im Januar 2021 um den Titel kämpfen.

