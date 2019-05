vor 36 Min.

Sportler des TSV Aichach feiern viele Erfolge

In manchen Abteilungen fehlen jedoch Trainer. Beim Ablegen des Sportabzeichens sind einige Sparten besonders eifrig

Bei der Generalversammlung des TSV Aichach berichteten die einzelnen Abteilungen über das vergangene Sportjahr. Vielfach gab es Grund zum Jubeln.

Nur noch zwei Mannschaften standen 2018/19 im aktiven Spielbetrieb. Bei den Herren II geht der Trend nach oben, die erste Herrenmannschaft hat den Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga knapp verpasst. So muss man bei dieser Mannschaft, so Abteilungsleiter Konstantin Dwaliawilli, im Herbst in der untersten Klasse, der Bezirksliga, mit dem Neuaufbau beginnen. Einmal pro Woche trifft sich auch die Hobby-Mannschaft in der Edith-Stein-Schule zum Training.

104 Mitglieder zählt laut Abteilungsleiter Wjatscheslaw Odenbach die Abteilung, darunter 35 Kinder, die regelmäßig trainieren. Die Erfolge waren 2018 der erste Platz für Ignac Jonas und Platz zwei für Timos Ionut Julian bei der schwäbischen Meisterschaft. Carolina Odenbach wurde Zweite bei der bayerischen und Dritte bei der deutschen Meisterschaft. Violetta Odenbach hat Platz zwei bei der bayerischen Meisterschaft Süd und bei der Bayerischen erkämpft. Auch in diesem Jahr sorgten Timis Ionut Julian und Violetta Odenbach für Erfolge. 2020 soll erneut die Schwäbische in Aichach durchgeführt werden. Auch ein großes Frauenturnier möchte Odenbach veranstalten.

Es gab erfolgreiche Gürtelprüfungen und zudem hat ein Abteilungsmitglied die Trainer-C-Ausbildung abgeschlossen. Laut Abteilungsleiter Daniel Höger sind wöchentlich Mitglieder beim Tai-Chi Training dabei. Eine große Lücke hat allerdings im vergangenen Jahr der Tod von Rainer Falkenthal hinterlassen, dem langjährigen Trainer und Weggefährten der Budokan-Abteilung.

Die Abteilung hat neben den Punktspielen zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt. Zeltlager am Mandlachsee, das handbetriebene Karussell bei den Mittelalterlichen Markttagen, Handballschnuppertraining in Schulen und Winterwanderung mit PublicViewing zur Handball-WM. Sechs Mannschaften waren im Jugendbereich im Punktspielbetrieb. Etwa 140 Kinder und Jugendliche werden betreut. Platz zwei haben die Damen in der Bezirksoberliga erreicht. Die Herren hielten laut Abteilungsleiterin Tini Wonnenberg vorzeitig die Klasse, die Damen II wurden Dritter in der Bezirksklasse, die Herren II stiegen in die Bezirksklasse ab.

Für Roland Theiss, den Chef der Abteilung, ist Ju-Jutsu Sport und Selbstverteidigung für jedermann. 88 Mitglieder zählt die Abteilung, davon sind 33 Prozent weiblich, im Kindertraining sind bis zu 27 dabei. 2018 wurde Roman Bachmann Dritter bei der südbayerischen Meisterschaft, bei der Bayerischen Utkan Ünal Zweiter. Auch im Turnierjahr 2019 ging es erfolgreich weiter, Utkan Ünal wurde bayerischen Meister, Younis Gaith belegte Platz 4. Bei der Südbayerischen wurde Younis Gaith Zweiter und Utkan Ünal Fünfter. Am 11. Mai findet der Verbandstag in der TSV-Halle in Aichach statt. Der Abteilung fehlen Trainer.

111 Mitglieder zählt die Judoabteilung, circa 30 davon sind wöchentlich beim Training. 14 Kandidaten haben in der Vorsaison die Anforderungen der Kyu-Prüfung erfüllt. Zwei 7. und einen 10. Platz gab es für die drei Teilnehmer bei den schwäbischen Judomannschaftsspielen beim Polizeisportverein Königsbrunn. Für Abteilungsleiter Hubertus Klose waren auch die zweiten Plätze, sowie der dritte, vierte und fünfte Platz beim Bärchen-Randori in Augsburg ein Erfolg.

Laut bisherigem Abteilungsleiter Rudi Sattler werde darauf geschaut, dass sich die Teilnehmer fit und beweglich halten. Beim Prellball- oder Faustballspiel komme der Ehrgeiz nicht zu kurz. Im Landkreisvergleich hat der TSV Aichach mit der Abteilung Jedermannturnen die meisten Sportabzeichen abgelegt, 91 Deutsche, 33 Mehrkampf- und 195 Lauf- und Walkingabzeichen waren es 2018. Zu den gesellschaftlichen Veranstaltungen zählten zwei Radwanderungen.

Der Tag der Offenen Tür des Vereins und mehrere Familien in der Abteilung halfen mit, den Mitgliederschwund aufzuhalten. Auf vielen Gewässern waren die Kanuten 2018 unterwegs und nahmen an Veranstaltungen des Kanubezirks und des Landesverbands teil. Nachdem der Verein einen Bootsanhänger spendiert hat, sind Starts leichter möglich. 30 Mitglieder nutzen laut Abteilungsleiter Stefan Andreas Schmidt die Angebote.

53 Mitglieder zählt laut Leiter Jürgen Küchler die Abteilung, 27 Erwachsene und 7 Jugendliche sind im Spielbetrieb dabei. Die erste Männermannschaft stieg in die Bezirksoberliga auf. Melanie Tauber wurde Kreismeisterin bei der B-Jugend und qualifizierte sich für die Bezirksmeisterschaften, Alfred Öchsler jun. wurde 8. bei den Bezirksmeisterschaften der Senioren B.

Elf Trainingsgruppen, so Melanie Baufeldt, trainieren beim TSV, der mit dem TSV Rehling eine Gemeinschaft eingegangen ist. 41 Wettkämpfe haben die TSV-Leichtathleten bestritten, Topplazierungen holten Fabian Schäffler und Marlene Zöttl bei bayerischen und südbayerischen Meisterschaften. In Schwaben wurden die beiden Meister im Stabhochsprung und 110-Meter-Hürden. Auch sechs neue Vereinsrekorde wurden aufgestellt.

Der derzeit erfolgreichste Aichacher Ringer ist laut Abteilungsleiter Matthäus Gschwendtner Mikael Golling, der seinen deutschen Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigte, dazu auch bei der bayerischen Meisterschaft Platz 1 im Freistil und im griechisch-römischen Stil wiederholte. David Walecki wurde bayerischer Meister bei den Kadetten (80 kg), sein Bruder Daniel Dritter bei den Junioren (79 kg). Auch bei den schwäbischen Meisterschaften in Mering feierten die Aichacher Ringer Erfolge.

Die Skiabteilung gehört mit zu den eifrigsten Abteilungen, was das Deutsche Sportabzeichen betrifft. 199 Prüfungen konnten Charly Scheck, Johnny Michl, Georg Babin und Roswitha Waldschmidt-Bergmeier abnehmen. Abteilungsleiterin Birgit Rümmelein erinnerte an die wöchentliche Sommergymnastik und die Skigymnastik, die ab Mitte Oktober bis Mitte März stattfindet. Ralph Bergmeier holte in diesem Jahr den Landkreismeistertitel. 2018 waren die Schnee- und Wetterbedingungen bei den Kurstagen bestens.

Elf Teams nahmen am Ligabetrieb teil, vier Teams – die Damen, Herren, Mädchen und Jungen – spielten in der höchsten Liga Schwabens. Matthias Löw berichtete, dass die Herren und das erste Jungenteam Dritter wurden. Daniel Konrad war bei den Jungen mit nur einer Saisonniederlage bester Spieler und gewann mit Matthias Ostermair und Max Steffen auch den Bezirkspokal. Das Mädchenteam belegte Platz drei, das 2. Jungenteam schloss die 1. Bezirksklasse ungeschlagen ab und startet an diesem Wochenende bei der bayerischen Pokalmeisterschaft. Die Abteilung richtete mehrere Turniere aus. Fast 40 Kinder und Jugendliche werden betreut.

Ein umfangreiches Stundenangebot vom Kinderturnen über Step Aerobic, Pilates und Wirbelsäulengymnastik bis hin zu Nordicwalking und Flexibar wird angeboten. Abteilungsleiterin Christa Schmidt berichtete auch von zusätzlichen Kursen wie Kindertanzen. Die Abteilung sucht eine Übungsleiterin fürs Geräteturnen, da die bisherige Leiterin aufhört.

Ein erfolgreiches Jahr hat die Abteilung hinter sich, die zu Saisonbeginn meist das Herbstturnier ausrichtet. Die U20 belegte in Schwaben Platz zwei. Auch viele neue Spieler kamen zur Abteilung und so wurden laut Abteilungsleiter Christian Miksch zusätzliche Trainingszeiten eingerichtet. Die Damen II haben den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Auch bei den Volleyballern werden dringend weitere Trainer gesucht. (brl) "Bericht Seite 4

Themen Folgen