Sportlerwahl: Rettet Thomas Wolf seinen Vorsprung ins Ziel?

Der Inchenhofener Volleyballer liegt bei der Abstimmung zum AN-Sportler des Monats Januar vorn. Benedikt Herz und Viktoria Haberer können aber noch aufholen.

Von Evelin Grauer

Endspurt bei der Wahl zum AN-Sportler des Monats Januar. Noch bis Donnerstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben. Und damit das derzeitige Zwischenergebnis auf den Kopf zu stellen.

Zur Wahl stehen Volleyballer Thomas Wolf, Tischtennisspielerin Viktoria Haberer und Basketballer Benedikt Herz. Im Internet liefern sich die drei Sportler ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch in der Gesamtwertung aller drei Abstimmungskanäle gibt es momentan einen eindeutigen Führenden. Am Montagabend lag Volleyballer Thomas Wolf mit 67 Prozent der Stimmen klar auf Platz eins. Der 29-jährige Kapitän der Inchenhofener Volleyballmänner hat sein Team im Januar in der Bezirksklasse Oberbayern nicht nur zum umjubelten Sieg über Spitzenreiter TV Ingolstadt geführt, sondern auch auf Tabellenplatz zwei. Wolf hat bei der Telefonabstimmung bisher 85 Prozent der Stimmen erhalten. Ähnlich sieht es beim SMS-Voting aus. Hier kommt er auf 83 Prozent.

Viktoria Haberer führt Online-Abstimmung an

Nur bei der Internet-Abstimmung lag er am Montagabend mit 33 Prozent auf Rang zwei hinter Tischtennisspielerin Viktoria Haberer. Die Zwölfjährige kämpft mit dem zweiten Mädchenteam des TSV Aichach in der Bezirksklasse um die Meisterschaft. Sie hat im Januar alle ihre neun Einzelpartien gewonnen. Bei der Online-Abstimmung führte sie zuletzt mit 41 Prozent. In der Gesamtwertung ist Haberer jedoch mit 16 Prozent nur auf Platz drei, da sie bisher nur drei Prozent der Telefonstimmen und vier Prozent der SMS-Eingänge bekommen hat.

Benedikt Herz kann noch aufholen

Knapp vor ihr im Gesamtklassement (17 Prozent) rangiert Basketballer Benedikt Herz. Der 2,02 Meter große Center des TSV Aichach war maßgeblich am Höhenflug der Korbjäger im Januar beteiligt. Er kommt bisher auf zwölf Prozent der Telefon-, 13 Prozent der SMS- und 26 Prozent der Online-Stimmen. Noch ist aber für ihn und Haberer nichts verloren. Denn in allen Kanälen können sich die Ergebnisse noch ändern.

So können Sie abstimmen

Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 27. Februar, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und gleich hier im Internet abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden.

Abstimmung per Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer:

01375/808054-01 für Wolf

01375/808054-02 für Haberer

01375/808054-03 für Herz

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

Abstimmung per SMS

Oder Sie schicken uns eineSMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Wolf

Zeitung AN 02 für Haberer

Zeitung AN 03 für Herz

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

