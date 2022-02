Springt Aichach endlich hoch genug?

Handball Die Landesliga-Frauen müssen zum Derby nach Kissing. Ausgerechnet beim Topteam soll der erste Saisonsieg her. BOL-Männer reisen zum Topspiel nach Schwabmünchen.

Von Johann Eibl

Aichach Nachdem in den vergangenen Tagen bekannt wurde, dass die Auflagen wegen der Corona-Pandemie deutlich gelockert werden, darf man davon ausgehen, dass die Saison 2021/22 im Handball wie vorgesehen über die Bühne gehen kann. Das Virus freilich ist nicht verschwunden, das haben in letzter Zeit auch die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach, die diesmal Auswärtsspiele zu bestreiten haben, erfahren müssen. Zum Glück sind die Auswirkungen wohl nicht so gravierend, dass ihre Teams dadurch geschwächt werden könnten.

Männer Das vergangene Wochenende war zwar spielfrei, dennoch haben die TSV-Handballer normal weiter trainiert. Allerdings nicht immer in kompletter Besetzung, weil sich ein, zwei Spieler in Quarantäne begeben mussten. Bis zum Samstag, wenn das Duell in der Bezirksoberliga beim TSV Schwabmünchen ansteht, sollten aber wieder nahezu alle Kräfte mit an Bord sein. Fehlen wird nach wie vor Konstantin Schön, der nach einer Knie-Operation mit seiner Rückkehr aufs Parkett noch zu warten hat. Und Sebastian Leopold, der in Frankfurt arbeitet, wird diesmal nicht zum Team stoßen. Besser sieht es dagegen bei Johannes Euba aus.

Über das Team des TSV Schwabmünchen, das bislang alle Partien in der BOL siegreich gestaltet hat, abgesehen von der 31:34-Niederlage gegen Spitzenreiter VfL Günzburg II, braucht man im Vorfeld keine großen Worte zu verlieren. „Ein Gegner, der auf alle Fälle unter die top Drei kommen will“, urteilt der Aichacher Spielertrainer Stefan Knittl und nennt damit das Ziel, das auch seine Truppe anstrebt. „Mit dem Sieg gegen Bobingen haben wir uns eine gute Ausgangsposition verschafft, jetzt wollen wir das festigen in Schwabmünchen. Die zwei Punkte sind extrem wichtig.“ Die Teams, die nach Hin- und Rückrunde Anfang April die Plätze eins, zwei und drei belegen, ziehen in die Aufstiegsrunde ein, die übrigen Mannschaften müssen mit der Abstiegsrunde vorliebnehmen.

Frauen Auch in diesem Team hat sich das Virus eingeschlichen. Lara Leis heißt die Leidtragende, bis Sonntag, wenn um 15 Uhr die Landesligapartie in Kissing beginnt, sollte die Rückraumakteurin aber wieder fit sein. Vildan Acar wird die nächsten zwei Spiele nicht als Torhüterin bestreiten können, sie wird von Selina Lange vertreten. Ansonsten zeichnen sich keine Veränderungen ab. Getan hat sich was bei den Regularien in dieser Saison. Die drei Landesligateams, die auf dem fünftletzten Rang die Runde abschließen, werden eine Abstiegsrunde austragen, zuvor hieß es, dass auch die Viertletzten dabei sein werden. Die Aichacher Frauen stehen mit 0:16 Punkte am Ende ihrer Tabelle. „Wenn wir da bleiben, dann sind wir sicher weg“, erklärt Trainer Thomas Wonnenberg.

Die jüngste Heimniederlage gegen Gröbenzell hat seiner Truppe Aufwind gegeben, nachdem zunächst die Trauer über die denkbar knappe Schlappe überwogen hatte. „Das war durchaus positiv“, urteilt der Coach und hofft darauf, dass die Mannschaft an diese Leistung anknüpfen kann. Den Gegner hat er per Video studiert: „In der Abwehr ist Kissing sehr diszipliniert, der Angriff ist solide.“ Dennoch wird die Derby-Aufgabe beim Spitzenteam nicht einfach. Was Wonnenberg weitere Sorgen bereitet: Kissing setzt in ungewöhnlich starker Weise auf das Klebemittel Harz.