00:02 Uhr

Starke TSV-Männer

Aichacher Teams schaffen allesamt Klassenerhalt. Erste hält überraschend gut mit, Vierte verpasst Aufstieg knapp

Die Tischtennissaison ist abgeschlossen, die aus Sicht von Aichachs Herren insgesamt zufriedenstellend verlief.

Eine starke Spielzeit absolvierte die Erste. In der Bezirksoberliga belegten die Paarstädter mit 26:10 Punkten den dritten Platz. Die Aichacher Mannschaft ging dabei durch die Neuzugänge Christopher Bedenk und Mario Czogalla personell verstärkt in die Spielzeit. Beide konnten mit starken Bilanzen sofort überzeugen. Czogalla beendete die Saison mit 18:9. Bedenk war mit einer Bilanz von 21:15 im vorderen Paarkreuz der sechstbeste Spieler der Liga. Erfreulich ist auch die gute Entwicklung von Jugendspieler Daniel Konrad, der 18 seiner 25 Spiele gewinnen konnte und in der Rückrunde ins mittlere Paarkreuz aufrückte. Auch die weiteren Aichacher Spieler haben positive bzw. ausgeglichene Bilanzen. Christopher Bedenk und Matthias Löw waren zudem das beste Doppel der Liga (18:3-Spiele).

II Auf Platz sieben beendete die Zweite die Saison in der Bezirksklasse A. Auf eine starke Vorrunde folgte eine schwache Rückrunde, in der die Paarstädter lediglich drei Spiele gewannen. In Abstiegsgefahr geriet das Aichacher Team dennoch nicht. Bemerkbar machte sich in der Rückrunde das verletzungsbedingte Fehlen von Bektas Aydogan. Zudem mussten die Paarstädter oft auf ihre Nummer eins, Pablo Löw, verzichten, der mit einer Bilanz von 22:3-Spielen bester Spieler der Liga war. Eine gute Bilanz hat zudem Christian Berger mit 25:10.

III Einen Mittelfeldplatz belegte auch die Dritte eine Spielklasse tiefer. Mit 14:18 Punkten landeten die Paarstädter auf dem fünften Tabellenrang. Gute Bilanzen hatten dabei Gerhard Kögl (15:9) und Erich Pecher (14:9).

Nur knapp den Aufstieg verpasste Aichachs Vierte. Nach mäßiger Vorrunde reichte eine starke Rückrunde noch für Rang drei. Für das gute Abschneiden sorgten insbesondere die jungen Spieler. So weisen Matthias Ostermair (19:7), David Czok (22:6) und Fabian Schweizer (11:3) allesamt positive Bilanzen auf. (chrb)

Themen Folgen