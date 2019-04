00:02 Uhr

Start in Sommersaison ist geglückt

Zwei Turniersiege des TSV Kühbach in Joshofen-Bergheim und in Sandizell. Bei Vereinsmeisterschaften gibt es neben Favoritensiegen auch eine faustdicke Überraschung

Den Stockschützen des TSV Kühbach ist der Einstieg in die Sommersaison gut gelungen. Und das, obwohl der Frust über die aus ihrer Sicht skandalöse Bayernligameisterschaft in den TSV-Köpfen immer noch nicht ganz verraucht ist. Wie berichtet, hatte die zwischenzeitliche Disqualifikation des letzten Kühbacher Gegners für den vorübergehenden Abbruch gesorgt.

Nach diesem Eklat hatte die zweite Kühbacher Mannschaft das Pech, den Aufstieg in die Zweite Bundesliga nur durch um ein Tausendstel schlechteres Stockverhältnis zu verpassen. Mit einem topbesetzten Turnier ab der Landesliga des SV Joshofen-Bergheim starteten die Kühbacher Stockcracks in die diesjährige Saison. Hier zeigten Herbert Gaßmair, Karl Baumgartner, Helmut Kirmeyer und Manfred Schrittenlocher, dass sie bereits wieder bestens mit Pflasterparkett vertraut sind, und siegten vor dem Kühbacher Lokalrivalen EC Haslangkreit. Diesem Ergebnis stand auch die Mixedvertretung um Heidi Trabelsi, Daniel Braunmüller, Leni und Frank Simmerbauer in Sandizell (Stadt Schrobenhausen) um nichts nach und belegte ebenfalls Platz eins. In der Besetzung Helmut Kirmeyer, Christian Breitschopf, Alexander Ivenz sowie Rudi und Karl Baumgartner trat der TSV Kühbach zum traditionellen Osterturnier in Wolnzach an. Obwohl sie lange Zeit das 17er-Feld anführten, mussten sie sich am Ende mit Platz fünf zufriedengeben.

Viel Spannung war bei den Vereinsmeisterschaften im Mann-schafts- und Einzelschießen angesagt. Für eine faustdicke Überraschung sorgte das Team um Veronika Filgertshofer, Franziska Schwertfirm, Simone Koppold und Wolfgang Zimmermann, das unter den acht teils höher eingeschätzten Quartetten ungeschlagen den Titel holte. Favoritensiege gab es im Einzel für Christian Breitschopf bei den Herren mit 316 Punkten vor Karl Baumgartner und Herbert Schrittenlocher sowie Veronika Filgertshofer bei den Damen mit 308 Punkten vor Helga Salvamoser und Irmgard Baumgartner.

Bei der Jugend U16 lag Nico Wall an der Spitze und bei der U14 gewann Lukas Lotterschmid vor Ilyas Trabelsi und Felix Gamböck. (aira)

