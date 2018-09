Startschuss für Stadtlauf fällt am Samstag

vor 19 Min.

Am Samstag steht der Stadtlauf in Schrobenhausen an. <b>Archivfoto: Horst Kramer</b>

In Schrobenhausen werden am Wochenende wieder die Laufschuhe für den guten Zweck geschnürt

Schrobenhausen Zum sechsten Mal heißt es am kommenden Samstag, 22. September, im Nachbarlandkreis wieder Laufen für einen guten Zweck. Denn in Schrobenhausen steht der Stadtlauf an. In diesem Jahr wird der Erlös an die ehrenamtlichen Unterstützer der vergangenen Jahre gespendet: der Feuerwehr der Stadt Schrobenhausen, der Freiwilligen Feuerwehr Mühlried, dem Bayerischen Roten Kreuz und den Maltesern.

Die 380 bereits angemeldeten Läufer haben ab 13.30 Uhr die Möglichkeit, ihre Startunterlagen im Hinterhof von Fahrrad Funk (Lenbachstraße 33) in Schrobenhausen abzuholen. Die Veranstalter, die Stadtmarketing Schrobenhausen eG zusammen mit der Abteilung Laufsport und Triathlon vom SSV Schrobenhausen, freut es in diesem Jahr besonders, dass sich die Anmelderzahl bei den kleinsten Läufern fast verdreifacht hat.

Für die Kurzentschlossenen besteht vor Ort, bis jeweils eine halbe Stunde vor dem gewählten Lauf die Option sich nach zu melden. Um 15 Uhr starten die Kids mit der zwei Kilometer Runde und anschließend die Kleinsten mit dem 500 Meter- Zwergerllauf um 15.30 Uhr. Um 16 Uhr geht es für alle fleißigen Walker in die vier Kilometer Runde, sowie für die Absolventen der sechs Kilometer. Die größte Herausforderung mit einer Strecke von 10 Kilometern startet dann um 17.30 Uhr. Nach jedem Lauf gibt es Preise und Pokale für die Besten, ebenso werden die Sieger des Paartal Cups geehrt.

Neben den Läufen kommen auch die Kinder und Zuschauer nicht zu kurz. Alle weiteren Informationen sind im Internet unter www.stadtlauf-schrobenhausen.de zu finden oder auf Nachfrage im Stadtmarketing Büro Schrobenhausen. Aufgrund des Aufbaus und des Laufes ist am Samstag ab 12 Uhr bis etwa 20 Uhr die gesamte Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt.

