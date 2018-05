06:01 Uhr

Stefan Bradl ist zurück in der Spur Lokalsport

Der Zahlinger darf in der MotoGP zwei Rennen fahren. Warum der 28-Jährige beim Großen Preis von Deutschland im Juli dennoch nur als Experte vor Ort ist und wie es weitergeht.

Von Sebastian Richly

Trotz seiner Erfahrung ist die Vorfreude bei Stefan Bradl riesig. Der Motorradrennfahrer wird erstmals seit November wieder in einem WM-Rennen an den Start gehen. Anfang August erhält der Honda-Testpilot einen Wildcard-Startplatz für das Rennen im tschechischen Brünn. Einen Monat später darf der Zahlinger zusätzlich im italienischen Misano ran.

Für Bradl ist es das erste Rennen in der Königsklasse seit seinem Ausscheiden Ende 2016. „Das gibt mir zusätzliche Motivation. Hoffentlich kann ich die Früchte meiner Arbeit ernten.“ Für Bradl sind die Einsätze seine persönlichen Saisonhöhepunkte. Druck macht sich der 28-Jährige aber nicht: „Die Leistungsdichte ist extrem hoch. Die Top Ten wären ein Traum. Aber man muss erst einmal abwarten.“ Trotz der fehlenden Rennpraxis fühlt sich der Zahlinger konkurrenzfähig. „Der Speed ist da, das haben wir in den Tests gesehen. Ich will mich bestmöglichst verkaufen und im Gespräch bleiben.“

Ursprünglich hatte Bradl mit einem Einsatz Anfang Mai im spanischen Jérez gerechnet. Dort hatte er im März auch seine letzten Tests erfolgreich absolviert. „Wir mussten aufgrund meiner Handverletzung den ersten Test im März abwarten, ob auch alles hält. Leider haben wir dann die Meldefrist nicht einhalten können.“ Eine Wildcard für einen Testfahrer muss in der MotoGP mindestens 90 Tage vorher angemeldet werden. „Ich bin dort schon einige Runden gefahren. Ein Einsatz hätte Sinn gemacht, doch das ist kein Beinbruch. Ich freue mich auf die anderen Strecken genauso.“ Insbesondere auf das Rennen in Brünn (Tschechien). Dort feierte der Zahlinger 2008 seinen ersten Sieg in der 125er-Klasse. „Die Strecke liegt mir“, so Bradl, der hinzufügt: „Auch Misano macht Sinn, da es eine Teststrecke von uns ist.“

Fast wäre Bradl schon Ende April in Texas zum Einsatz gekommen, da Honda-Pilot Dani Pedrossa sich im Rennen zuvor bei einem Unfall den Unterarm gebrochen hatte und operiert werden musste. Lange war unklar, ob der Stammfahrer einsatzfähig ist. „Ich war drauf und dran, nach Amerika zu fliegen“, erinnert sich Bradl. Pedrossa entschied sich kurzfristig, doch selbst zu fahren, und Bradl blieb daheim. „Im Nachhinein war es die richtige Entscheidung. So hatte ich mehr Zeit zum testen.“ Bei aller Freude über seine Rückkehr in die Königsklasse wird der Zahlinger ausgerechnet beim Heim-Grand-Prix auf dem Sachsenring Mitte Juli nicht an den Start gehen. „Wir haben uns für die beiden anderen Rennen entschieden, weil das die Saisonphase ist, in der ich viel Zeit auf dem Motorrad verbringe.“ Der Sachsenring passte nicht in den Kalender. Autogramme wird der 28-Jährige aber dennoch geben können. Der Zahlinger wird für den österreichischen Fernsehsender Servus TV als Experte vor Ort sein. Speziell bei den kommenden Rennen in Europa wird Bradl in dieser Funktion an den Rennstrecken unterwegs sein.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr in der Superbike-WM fühlt sich Bradl als Honda-Testfahrer immer wohler. „Meine Arbeit wird geschätzt und das Vertrauen wächst.“ Ob es als Belohnung noch einen dritten Wildcard-Einsatz geben wird, steht derzeit noch nicht fest. Einen genauen Plan hat der 28-Jährige dagegen, wie es in den kommenden Monaten weitergeht. „Aktuell ist es noch ruhig, aber Anfang Juli beginnt dann die heiße Phase.“ Dann stehen für Bradl einige Tests an. Im Juni und Juli wird er Runden in Japan drehen. Zwischen den Wildcard-Einsätzen testet der Zahlinger in Italien, ehe es zum Saisonendspurt zurück nach Asien geht.

