Stefan Raube ist neuer Schiri-Obmann in Ostschwaben

Plus Der Pöttmeser und sein Team haben ein großes Ziel. Ein Aichacher steht Raube als Vize-Obmann zur Seite. Die Neubesetzung der Posten wurde außerplanmäßig nötig.

Die Schiedsrichtergruppe Ostschwaben hat einen neuen Obmann gefunden. Das Amt hat Stefan Raube aus Pöttmes übernommen. Der bisherige Obmann der Schiris, Anton Großhauser, war im Dezember überraschend im Alter von 47 Jahren gestorben. Der gebürtige Stockensauer (Gemeinde Kühbach), der für seinen Heimatverein SV Hörzhausen (Stadt Schrobenhausen) pfiff, hatte die Gruppe seit 2017 geleitet. Raube betonte im Gespräch mit unserer Zeitung, den Weg Großhausers fortführen zu wollen.

Stefan Raube ist 35 Jahre alt und ist seit neun Jahren Schiedsrichter beim TSV Pöttmes. Bereits seit sieben Jahren gehört er dem Führungsteam der Schiedsrichter-Gruppe Ostschwaben an. Seit zwei Jahren ist er für die Einteilung der Unparteiischen bei den Männerspielen zuständig. Diese Tätigkeit wird er auch weiterhin ausführen. Beruflich ist er beim Bau- und Maschinenbauunternehmen Bauer in Schrobenhausen tätig.

Raube setzt auf sein Team

Trotz des traurigen Anlasses des Führungswechsels freut sich Raube auf die neue Aufgabe: „Natürlich bekomme ich als Obmann viele neue Aufgaben dazu, aber wir haben ein sehr gutes Team.“ Dieses habe den Obmann auch in der Vergangenheit bestens unterstützt und werde das sicher auch weiter tun. Raube steht auch ein neuer stellvertretender Obmann zur Seite. Neuer Vize-Chef der Gruppe ist Franz-Ludwig Haltmeir aus Aichach.

Wie auf der Facebook-Seite der Gruppe mitgeteilt wird, wollen sich Raube und Haltmeir die Arbeit bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2021 teilen. In dieser Hauptversammlung steht der neue Obmann dann offiziell zur Wahl an. Franz-Ludwig Haltmeir hat sein Amt als Vize-Obmann von Siegfried Strobl aus Schiltberg übernommen. Strobl konzentriert sich künftig auf sein Amt als Kassenwart. Die beiden Obmänner wurden laut Mitteilung bereits offiziell vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) in ihr Amt berufen.

Junge und erfahrene Schiris begeistern

Das wichtigste Ziel Raubes und seines Teams liegt in Zeiten des Schiedsrichtermangels auf der Hand. „Die Schiedsrichtergruppe soll wachsen“, betont der Pöttmeser. Dabei sollen sowohl junge Leute dazu gewonnen als auch die aktuellen Schiris bei der Stange gehalten werden.