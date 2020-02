vor 10 Min.

Steht der Budenzauber wieder auf?

Symbolisch steht dieses Bild von den Landkreismeisterschaften in Friedberg für den Hallenfußball: Aktuell befindet sich der Kick unter dem Hallendach in der Krise. Am Montag kamen die Vereine deshalb zu einem Runden Tisch zusammen. Die Reaktionen aus dem Wittelsbacher Land.

Von Sebastian Richly und Philipp Schröders

Hat der Hallenfußball eine Zukunft? Eine Frage, die sich viele Vereinsvertreter aber auch Funktionäre des Bayerischen Fußballverbands stellen. Vor Kurzem hat der BFV daher bei einem Runden Tisch in Neusäß darüber diskutiert, wie der Hallenfußball attraktiver gestalten werden könnte. 40 Vereinsvertreter folgten dem Ruf – etwas wenig, wie die Kreisvorsitzende Carola Haertel bemängelte. Insgesamt gibt es 211 Vereine im Fußballkreis Augsburg. Aus Aichach-Friedberg waren gerade einmal fünf dabei: TSV Dasing, FC Igenhausen, BC Aichach, TSV Friedberg und TSV Kühbach.

Michael Schaeffer, Abteilungsleiter beim TSV Dasing, erklärt, dass es aus seiner Sicht zwei Lager gibt. Die Futsal-Befürworter und die Anhänger des klassischen Hallenfußballs. Er plädiert ganz klar dafür, mit der Zeit zu gehen. „Früher sind wir Roller gefahren, nun fahren wir E-Roller.“ Als der Verband die Weichen in Richtung Futsal gestellt habe, habe der TSV Dasing die neuen Regeln besonders im Nachwuchsbereich vorangetrieben. „Das ist ja auch eine positive Entwicklung für junge Menschen“, sagt er. Beim Futsal seien beispielsweise ein schnelleres Zuspiel und höhere Passgenauigkeit gefragt. Im Dasinger Nachwuchsbereich gebe es jedenfalls keine Diskussionen über die Spielart. Die Jugendspieler hätten die Futsal-Regeln verinnerlicht. Schaeffer sieht vor allem ein Problem. „Wir sind gerade dabei, unser eigenes Produkt kaputtzureden.“ Wenn Futsal ständig von Vereinsvertretern, Trainern und Funktionären kritisiert werde, habe das eine verheerende Wirkung auf die Spieler und auch nach außen. Zudem sieht er durchaus Potenzial, um die Hallenturniere attraktiver zu gestalten. Grundsätzlich sei es wichtig, dass die Schiedsrichter die Regeln verinnerlichen und konsequent umsetzen. Auch über die zeitliche Ausrichtung der Meisterschaften sollte nachgedacht werden. Schaeffer ist dafür, von der Weihnachtszeit wegzukommen und eher den Januar zu wählen.

Stefan Reisinger ist Ansprechpartner für Jugendfußball beim TSV Friedberg, außerdem trainiert er die A-Jugend. Er war beim Runden Tisch dabei und sagt: „Der Nachwuchs wächst heutzutage einfach mit Futsal auf.“ Er habe Verständnis dafür, dass ältere Funktionäre dem klassischen Hallenfußball nachhingen. Die jungen Kicker hätten die Regeln aber verinnerlicht und für sie sei es auch attraktiv, nach ihnen zu spielen. Auch Reisinger sehe die sinkenden Zuschauerzahlen, aber dafür seien gesellschaftliche Entwicklungen verantwortlich. „Es ist nicht mehr so wie früher, dass die Kinder nach der Schule alle Fußball spielen.“ Es gebe ein viel breiteres Angebot an Aktivitäten. Hinzu kämen die Bundesligisten, die im Fernsehen und auf anderen Plattformen um das Publikum buhlten. Auch im Ligabetrieb im Amateurbereich seien die Zuschauerzahlen zurückgegangen. Reisinger denkt aber, dass für die jungen Spieler, die sich für ihre Heimatvereine begeistern, Futsal durchaus attraktiv ist. Als Ausrichter verschiedener Turniere habe der TSV Friedberg in den vergangenen Jahren weiterhin viele Zuschauer gewonnen.

Gleich für zwei Vereine vor Ort war Markus Kastner. Der Vorsitzende des FC Igenhausen repräsentierte den FCI sowie den BC Aichach. Dort ist der 48-Jährige als Jugendleiter tätig. Der frühere Torhüter bevorzugt den klassischen Hallenfußball: „Mit den großen Toren ist einfach mehr Action geboten. Außerdem finde ich den kleinen Ball furchtbar – den kann wirklich jeder stoppen, da braucht man keine große Technik.“ Dennoch sieht Kastner einige Regeln beim Futsal durchaus positiv: „Man könnte ja eine Mischung aus beiden Varianten machen. Die Vier-Sekunden-Regel würde auch das Spiel mit großem Ball beschleunigen, allerdings wurde am Montag klar, dass der Verband künftig bei Kreisturnieren nur die Futsal-Variante zulässt.“ Die Hallentage beim BC Aichach werden in der klassischen Variante mit Vollbande gespielt. Kastner: „Das kommt bei der Jugend sehr gut an. Und auch die Zuschauerzahlen sind entsprechend. Wir sind sehr zufrieden und werden diese Variante weiterhin bevorzugen. Positiv ist, dass die Vereine bei eigenen Turnieren selbst entscheiden können, welche Variante gespielt wird.“

Beim FC Igenhausen bevorzugt Trainer Eugenio Paci die Futsal-Variante. Der A-Klassist war dennoch nicht bei der Landkreismeisterschaft mit dabei. Das hatte aber andere Gründe, wie Markus Kastner erklärt: „Das Turnier war kurz vor Weihnachten und die meisten Spieler hatten schon Urlaub gebucht.“ Nach der kurzfristigen Ansage des BCA hatte der FCI noch versucht einzuspringen: „Wir haben alles versucht, waren aber einen Tag zu spät dran. Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei“, so Kastner, der hinzufügt: „Das Treffen war eine gute Sache, zumindest was das Datum der Meisterschaft betrifft, gibt es Spielräume.“ Eines ist für Kastner aber auch klar: „So wie früher wird es nicht mehr werden, egal mit welcher Variante. Der Fußball hat sich verändert und Vereine sowie Spieler setzen andere Prioritäten.“

