vor 18 Min.

Steil nach oben

Der Aichacher Daniel Schrag holt im Querfeldein erste Weltranglistenpunkte

Ein volles Programm hatte in den vergangenen Wochen der Aichacher Nachwuchsradfahrer Daniel Schrag. Der 16-Jährige nahm an zwei deutschen Meisterschaften, zwei Weltcup-Crossrennen und einem Trainingslager teil. Am Ende freute er sich über seine ersten Weltranglistenpunkte im Cyclocross (Querfeldein).

Den Anfang machte die deutsche Meisterschaft Omnium auf der Radrennbahn in Frankfurt an der Oder. Den aus vier Disziplinen bestehenden Mehrkampf (Scratch, Temporennen, Ausscheidungsfahren, Punktefahren) beendete Schrag durch ein sehr starkes Punktefahren als bester aus dem jüngeren Jahrgang auf dem vierten Platz. Danach absolvierte er mit seinem neuen Team Auto Eder Bayern ein anstrengendes, sechstägiges Langlauftrainingslager im Ötztal.

Bei der deutschen Meisterschaft im Cyclocross in Albstadt belegte der Aichacher bei eisigen Temperaturen und gefrorenem Boden den siebten Platz als bester Jungjahrgang. Damit sicherte er sich seine allerersten Weltranglistenpunkte: Sie reichten für Platz 301 der Weltrangliste im Cyclocross. Eine Woche später reiste er voll motiviert zu seinem ersten Weltcup nach Nommay/Frankreich. Schrag war bewusst, dass es ihm kaum möglich sein dürfte, auf vordere Positionen zu fahren. Denn um dort mitspielen zu können, sollte man von den Positionen eins bis 20 ins Gelände gehen. Schrag startete von Platz 59. Er machte aber 20 Plätze gegen die besten Cyclocross-Fahrer der Welt gut.

Eine Woche später durfte er im niederländischen Hoogerweide wieder Deutschland repräsentieren. Dort startete Schrag von Position 57 und arbeitete sich wieder 20 Plätze vor. Doch der Abstand zur Spitze war dieses Mal geringer. In den kommenden Wochen heißt es für den Aichacher, Kilometer sammeln: Die Straßensaison kündigt sich an. (AN)

Themen folgen