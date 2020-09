vor 51 Min.

Steimer sammelt Punkte

Aichacher bei Ranglisten-Turnier

Der Aichacher BadmintonNachwuchsspieler Maximilian Steimer hat mit seinem Doppelpartner Felix Hartmann aus Unterdürrbach (Würzburger Stadtteil) den 5. Platz im Jugendoppel U15 sowie einen 7. Platz im Mixed U15 beim zweiten südostdeutschen Ranglisten-Turnier in Eggenstein-Leopoldshafen (Landkreis Karlsruhe) erreicht. Im Einzel belegte der Spieler des TSV Aichach den 13. Platz bei einer schwierigen Auslosung.

Nach langer Corona-Pause startet die Badmintonjugend wieder in die Turniere. Nach der ersten südostdeutschen Ranglistenturnier in Augsburg fand an diesem Wochenende das zweite jetzt in Baden-Württemberg statt. Die Turniere sind mit einigen Nationalspielern der Altersklasse U15 besetzt. Im Mixed-U15 startete das Turnier für Maximilian Steimer/ Fabia Wunderwald (TV Augsburg) gegen die an Nummer sieben gesetzte Paarung aus mit einem knappen Dreisatzsieg. Das darauffolgende Spiel im Viertelfinale ging gegen die Nummer zwei, die späteren Halbfinalisten aus Solingen/Nürnberg, klar in zwei Sätzen an die Gegner. Im Spiel um Platz fünf mussten sich Steimer/Wunderwald gegen das Nürnberger Mixed Knödel/Praller ebenfalls in zwei Sätzen geschlagen geben.

Mit einer schwierigen Auslosung gegen die Nummer sechs der Setzliste konnte Steimer im Einzel sein Können nicht zeigen und verlor klar in zwei Sätzen mit 8:21 und 6:21. Aufgrund eines neuen Turnierablaufs hatte Steimer dann nur noch ein Spiel um Platz neun und verlor dieses ebenfalls mit 15:21 und 18:21. Das bedeutete Platz dreizehn.

Im Doppel konnte Steimer mit Felix Hartmann die erste Runde gegen Spieler aus Gittersee mit 2:1 (14:21, 23:21, 21:11) gewinnen und ins Viertelfinale einziehen. Hier hatten die beiden die Nummer zwei der Setzliste aus Waghäusel. Der Aichacher und sein Partner fanden nur schwer ins Spiel, waren aber nicht aussichtslos. Allerdings mussten sie sich nach hartem Kampf mit 9:21 und 14:21 in zwei Sätzen geschlagen geben. Im Spiel um Platz fünf mussten Steimer/Hartmann gegen die Nummer drei der Setzliste aus Nußloch/Waghäusel ran. Das Spiel ging über drei Sätze und wurden mit 2:1 (15:21, 21:17, 21:17) gewonnen. Durch diese guten Platzierungen sammelten die beiden wichtige Punkte für die bayerische Einzelmeisterschaft in Neumarkt. (AZ)

