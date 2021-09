Haslangkreit macht es Kühbach schwer

Mixed-Team des EC schmeißt Erste des TSV aus dem Bezirkspokal und qualifiziert sich für Bayernpokal

Nach ihrem ungefährdeten Durchmarsch auf Kreis-Ebene, standen in der heimischen Stocksporthalle beide Kühbacher Mixedmannschaften mit der Bezirksqualifikation vor der ersten harten Bewährungsprobe auf dem Weg ins bayerische Pokalfinale.

Kreispokalsieger Kühbach I bekam es in der Auftaktbegegnung der Gruppe A gleich mit dem Lokalrivalen EC Haslangkreit zu tun. Eigentlich wollten sich Franziska Schwertfirm, Heidi Baumgartner, Lorenz Mayer und Rudi Baumgartner Revanche für die Kreispokalniederlage revanchieren, doch die Kreiter behielten mit 20:8 deutlich die Oberhand. Auch wenn in den Folgepartien nicht alles rund lief, fuhr Kühbach I gegen Dasing (20:6), Adelsried (21:9), Schondorf II (11:9), Penzing (17:15), Fuchstal (15:13) und Bad Wörishofen (30:0) Siege ein. Im entscheidenden Spiel gegen Tegernbach verspielten sie eine Führung in der letzten Kehre, unterlagen mit 11:13 und mussten sich mit Platz drei begnügen. Mit einem knappen 12:11 gegen Landsberied starten Lisa Schneider, Helga Salvamoser, Willi Westermeier und Herbert Gaßmair für Kühbach II in der Gruppe B. Nicht spektakulär, aber ohne Fehler behaupteten sie auch in den nächsten Spielen gegen Finning (38:0), Osterreinen (24:8), Schondorf (39:0), Lagerlechfeld (25:5)und Schondorf III (18:8) ihren Platz an der Spitze. Doch nach einem 6:13 gegen Oberndorf wurde es nochmals spannend. Mit Kühbach, Lagerlechfeld und Wörthsee lagen drei Teams punktgleich an der Spitze. Kühbach schlug Wörthsee im direkten Vergleich und ließ sich dank einer überragenden Stocknote den Gruppensieg nicht mehr nehmen.

Im Endspiel der Gruppensieger standen sich Kühbach II und Haslangkreit gegenüber. Entgegen ihrer souveränen Gruppenphase konnte das ECH-Quartett um Anna Seitz, Lisa Arzberger, Michael Grund und Wolfgang Obermair nicht an die vorangegangene Leistung anknüpfen und blieb chancenlos. Die Kühbacher hingegen lieferten im Finale ihr bestes Spiel ab und holten mit 22:6 den Bezirkspokal. Platz drei und die Qualifikation für den Bayernpokal sicherte sich Lagerlechfeld mit 11:10 gegen Tegernbach. (aira)