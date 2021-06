Kühbacher Männerteams starten in neue Saison

Die Stockschützen des TSV Kühbach sind in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet. Dabei legt die Erste einen Traumstart hin. So geht es nun weiter.

Nach den zahlreichen Querelen im Vorfeld der anstehenden Sommersaison, starteten nun die Stockschützen-Männer des TSV Kühbach in die neue Saison. Sportlich geht es für die Teams um nicht gerade viel – Auf- und Absteiger wird es nicht geben.

Doch allen Befürchtungen zum Trotz zeigten alle Vereine Sportgeist und hinterließen im Spielplan keine Lücken. Den Auftakt machte die 2. Bundesliga. Mit Kühbach I und II gingen gleich zwei heimische Teams an den Start. Die Zweite erwischte in Peiting einen schwachen Start. Das Quartett um Herbert Gaßmair, Willi Westermaier, Manfred und Herbert Schrittenlocher kam dann besser mit Material und der Kunststoff-Spielfläche zurecht. Die Kühbacher glichen aus und es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. In den letzten Kehren zogen die Peitinger aber davon und siegten schließlich mit 8:2.

Stockschießen: Kühbacher Teams schießen erstmals daheim

Etwas weiter ging die Reise für den TSV Kühbach I um Rudi Baumgartner, Lorenz Mayer, Alexander Ivenz, Armin Hahn und Christian Breitschopf bei ihrem Auftritt beim EC Passau-Neustift II. Ein hart umkämpfter 17:15-Sieg zu Beginn brachte die TSV-Erste schnell in die Erfolgsspur. Am Ende stand ein souveräner 8:2-Sieg. Am Sonntag stand für das erfolgreiche Quintett dann in einem vorgezogenen Spiel die Partie gegen den EC Reichenbach auf dem Programm. Nach einem furiosen Kühbacher Auftakt kamen die Niederbayern besser ins Spiel und glichen aus. Für die TSVler ein Weckruf zum richtigen Zeitpunkt, denn nun folgte ein treffsicheres Angriffsspiel mit zielgenauen Massen, das den 8:2-Erfolg perfekte machte.

Am Wochenende stehen für die Kühbacher zwei Heimspiele auf dem Programm. Die Zweite empfängt am Freitag den SSC Gachenbach zum Derby ab 20 Uhr, ehe es am Samstag ab 18 Uhr beim SV Mühlhausen erneut ernst wird. Die Erste ist am Sonntag ab 14 Uhr gegen Aiterhofen gefordert.

Auch die Kühbacher Frauen starten im Juli in die neue Saison. Das Team um Mannschaftsführerin Veronika Filgertshofer möchte sich in der Bundesliga mit guten Leistungen für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. (aira)